Крис Прэтт высказался о разводе с Анной Фэрис

Крис Прэтт и Анна Фэрис заявили о своем расставании в августе прошлого года. Поклонники пары пришли в ужас и долго не могли поверить в это событие. По словам экс-супругов, им удалось сохранить дружеские отношения ради их маленького сына. На днях Крис принял участие в съемках для журнала Entertainment Weekly и прокомментировал развод с женой.

Развод — это отстойно! Но в конце концов, у нас есть замечательный сын, а у него — двое любящих родителя. И да, мы нашли способ остаться друзьями, которые до сих пор любят друг друга.

Крис Прэтт и Анна Фэрис

Напомним, что роман между Анной Фэрис и Крисом Прэттом завязался на съемочной площадке фильма «Отвези меня домой» в 2007 году. Спустя два года влюбленные поженились, а в 2012 году у них родился сын Джек. После расставания с мужем Анна закрутила роман с с оператором-постановщиком Майклом Барреттом. А Крису приписывали отношения уже с несколькими девушками.