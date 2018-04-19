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Крис Прэтт высказался о разводе с Анной Фэрис
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Крис Прэтт высказался о разводе с Анной Фэрис 

Журнал ОК! 2 часа назад
Крис Прэтт и Анна Фэрис заявили о своем расставании в августе прошлого года. Поклонники пары пришли в ужас и долго не могли поверить в это событие. По словам экс-супругов, им удалось сохранить дружеские отношения ради их маленького сына. На днях Крис принял участие в съемках для журнала Entertainment Weekly и прокомментировал развод с женой.
Развод — это отстойно! Но в конце концов, у нас есть замечательный сын, а у него — двое любящих родителя. И да, мы нашли способ остаться друзьями, которые до сих пор любят друг друга.
Крис Прэтт и Анна Фэрис
Напомним, что роман между Анной Фэрис и Крисом Прэттом завязался на съемочной площадке фильма «Отвези меня домой» в 2007 году. Спустя два года влюбленные поженились, а в 2012 году у них родился сын Джек. После расставания с мужем Анна закрутила роман с с оператором-постановщиком Майклом Барреттом. А Крису приписывали отношения уже с несколькими девушками.
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