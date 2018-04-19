Если в паре есть любовь, плевать на большую разницу в возрасте: колонка Яны Поплавской

На тему любви и верности написаны сотни тысяч философских трактатов, сделана масса исследований с одной-единственной целью — раскрыть секрет удачных отношений, вычислить алгоритм счастливого брака. Может быть, этот секрет кроется в разнице в возрасте между партнерами? Какая разница оптимальна, чтобы пресловутая фраза «И жили они долго и счастливо» перестала существовать только в сказках?

Сегодня наш колумнист, актриса, журналист, преподаватель, мама двоих взрослых сыновей Яна Поплавская рассуждает о том, как со временем изменилось понятие возраста и как в связи с этим можно трактовать отношения и браки, в которых один из партнеров значительно старше другого.

Что юлить, мир вокруг нас изменился, наше отношение ко всему изменилось, возрастные границы размылись (согласитесь, если раньше Пушкин называл 19-летнюю Марью Гавриловну из «Метели» немолодой женщиной, то сейчас абсолютно не режет ухо эпитет «молодой» в адрес 60-летнего мужчины), браков с разницей в возрасте становится все больше. Это не хорошо и не плохо — это данность. Не изменилось лишь одно — наше желание получить какие-либо гарантии.

Мы спим и видим, как бы ухитриться, но вывести формулу любви и нужную для этого разницу в возрасте, чтобы по жизни испытывать меньше стрессов (между прочим, по степени переживаний расставание и развод с любимым человеком исследователи приравнивают к трагизму и боли от смерти партнера).

Вроде бы кажется: как здорово, ведь я связал свою жизнь с ровесником (а это значит, вы представители одного поколения, с одними ценностями, одними интересами), но раз — и не работает «уравнение» — развод.

Так вот, никто и никогда ни на что не давал гарантий, что мы абсолютно точно будем здоровы, счастливы, любимы и богаты. Гарантий нет и не будет! Но есть важный аспект: Бог (можете называть это Вселенной — как вам удобнее) всегда предоставляет выбор, и именно за наш выбор мы в ответе.

Браки с большой разницей в возрасте — это не современная практика, не модный тренд. Так было всегда.

Вспомнить хотя бы браки «по договоренности» в царской России, когда бесприданницу из бедной, но благородной семьи отдавали замуж за вдовца, прилично старше ее. Из подобных браков и родилась та самая поговорка «Стерпится — слюбится».

Но обо всем по порядку. Рассмотрим разные категории людей и отношений: категорию «А», категорию «Б», категорию «Л» и категорию «С».

Когда мужчина значительно старше своей избранницы

Сказать, что подобный тандем — это кошмар и караул, так же нельзя, как и нельзя каждую молодую женщину считать меркантильной. Я лично знаю много пар с большой разницей в возрасте (20 лет и больше), отношения которых можно смело отнести к категории «Л» — в их доме действительно живет ЛЮБОВЬ.

Например, брак Ольги и Михаила Топаловых, Полины и Дмитрия Дибровых. Она для него и женщина, и девочка его, и его забота, а он для нее мужчина, учитель, наставник, любимый и человек, который закрывает и оберегает от всего.

А еще существуют мужчины без возраста, которые способны перевернуть твое сознание и мироощущение.

Евгений Александрович Евстигнеев, Сергей Викторович Лавров, Владимир Владимирович Познер — такие люди завораживают… Когда на них смотришь, когда их слышишь, когда просто находишься рядом с ними, понимаешь, что не существует ничего, кроме сумасшедшего обаяния ума. Такие люди дают ответы на еще не заданные тобой вопросы, на твои еще неслучившиеся сомнения. В таких людей можно влюбиться, и неважно — 70 им или 90!

Я понимаю женщин, которые живут с подобными мужчинами. Такой человек — выигрышный лотерейный билет. С ним не обращаешь внимания ни на разницу в возрасте, ни на толщину кошелька.

Конечно, такие люди заработали что-то в жизни, но деньги не главенствуют в подобных отношениях никогда. Как и красота. Понимаете, красота — это проходящая история. Да, она ценна. Но красота, которая сочетается с глупостью, для меня всегда была ужасающей.

Это страшная обманка: ты ожидаешь, что под красивой оберткой тебя ждет не менее впечатляющее содержание, а человек начинает говорить, и на ум приходит крылатая фраза Райкина: «Закрой рот, дура, я все сказал!»

Есть другой вариант отношений, которые бы я тоже отнесла к категории «Л», — браки «СТЕРПИТСЯ — СЛЮБИТСЯ».

Обычно это девушки из периферии, которым очень хочется вырваться, попасть в столицу (отмечу, что часто это хорошие и достойные девушки). Такой брак зачастую построен именно на благодарности. «Сценарные фактуры» могут быть какими угодно (вытащил из бедности, спас от болезни), итог один — и в таких отношениях есть место уважению и любви.

Есть другой вариант отношений — категория «Б». Это когда мужчина «покупает» женщину. Он не хорош собой, не умен, не образован (обычно их называют «быдло сопатое»), но зато их кошелек туго набит купюрами. И, разумеется, он покупает.

Я не обсуждаю ситуацию, я не осуждаю «покупателя». Да, купил. И что? Вопрос в другом: кто продался?

Жалеть о том, что эта женщина продается или покупается, абсолютно не стоит. Знаете почему? Они стоят друг друга — они равны.

Моя бабушка всегда говорила: «Для всякого чайника найдется своя крышка». В данной ситуации этот «чайник» покупает для себя «крышку» (разумеется, молодую и красивую). И, может быть, поначалу все идет как по маслу — и «товар», и «покупатель» довольны друг другом. Но потом, особенно когда появляется ребенок (многие женщины грешат тем, что считают малыша «закрепительным якорем»), начинается: «Я тебя содержу», «Я за все плачу, поэтому ты сиди и рот свой не открывай».

Помните: за любое удовольствие в жизни нужно платить. Это такой вариант отношений — отношение между продажной «Б» и ее «покупателем».

То есть кто-то выходит замуж за мужчину гораздо старше себя по большой любви, кто-то из-за благодарности (кстати, благодарность нередко потом перерастает в любовь), у кого-то отношения строятся исключительно на материальных благах.

Поэтому вопли и причитания, что старики (ох уж они такие-сякие) женятся на молодых женщинах, абсолютно беспочвенны. Эти мужчины не такие-сякие: одни берут любовью, другие деньгами.

Как ни крути, миром движут любовь и деньги. Выбор всегда за нами, какой вариант предпочесть.

Когда женщина значительно старше своего избранника

Не меньший (а то и больший) резонанс вызывают отношения, когда женщина гораздо старше своего мужчины. Я могу сказать одно по этому поводу: если такой брак успешен, то честь и хвала этой женщине!

Здесь, как и в случае, когда мужчина старше женщины, вариантов видов отношений немало.

Есть такой тип женщин, которых всегда окружает большое количество молодых мужчин. Не потому что они нимфоманки, а потому что они — сгусток энергии, они все время в движении, улыбаются и смеются, сами зарабатывают, не ждут и не предъявляют бесконечные претензии вроде «Дайте мне еще и еще!». Такие женщины завораживают, с ними очень комфортно жить! Они отличаются от огромного количества молодых женщин (а они тоже красивы, образованны и умны) в нашей стране, которые все никак не могут выйти замуж.

Посмотрите на телеведущую Леру Кудрявцеву , на актрису Алену Яковлеву — они красивы, умны во всех отношениях, успешны! Да таких женщин нужно еще попытаться завоевать!

Конечно, найдутся те, кто не порадуется личному счастью таких женщин. Но я считаю, что это просто зависть, ведь они-то смогли!

Здесь тоже бывают отношения, где все строится на любви и где во главу угла ставятся материальные блага. Я называю это категорией «А».

Категория «А» — это АЛЬФОНСЫ. Так называют молодых мужчин, которые пристроились к взрослым женщинам и живут за их счет. «Негодяй негодяйский, ведь он обманывает ее», — часто можно услышать в адрес этих молодых и симпатичных.

Но, честно говоря, я так не считаю: люди обычно знают, что покупается, а что продается.

Разницы между взрослым мужчиной, который покупает молодую девушку, и взрослой женщиной, которая покупает молодого мужчину, нет никакой.

Если женщина покупает себе «сына» или «внука», за все платит, то флаг ей в руки, барабан на шею. Может, ей так удобнее? Я уважаю людей, которые говорят правду. Но если ты что-то покупаешь, то всегда будь готов к тому, что товар может попасться бракованный, несвежий или срок годности у него может быть недолгим. Не бывает любви при таких отношениях, потому что купить можно только имитацию чувств.

Люди категории «Б» и категории «А» все равно влюбляются. И тогда рушатся все договоренности, построенные на материальных ценностях. И тогда покупатели рвут на себе волосы, крича: «Как же так — я тебя купил, я тебя вытащил?»

Итог один: слава Богу, не бабло побеждает зло, а любовь побеждает и бабло, и зло. Это главная история, ради которой люди живут.

Возвращаюсь к «категории Л». У нас с моим мужчиной 15-летняя разница в возрасте. Мы познакомились еще в 2006 году, так что наши человеческие отношения (и платонические, и романтические) проверялись на прочность годами. На днях мы отметим третью годовщину совместной жизни. Предваряю вопрос о синем штампе в паспорте.

Синий штамп — это прекрасно, но и он не гарант того, что вы проживете счастливо или вообще проживете какое-то время вместе. На любовь нет гарантий!

Отношения строятся на взаимопонимании, уважении, а не на визге или постоянных допросах. Я в жизни ничего выяснять не буду, у меня хорошая самооценка. Это мужчине нужно за мной ухаживать, что Женя и делает. Он журналист, хорошо зарабатывает, дарит подарки, окружает меня заботой, решает бытовые вопросы — я за мужчиной, ЗА НИМ! Это очень важный нюанс, если мы говорим про любовь.

Как ни странно, в этих отношениях именно я чаще всего чувствую себя маленькой.

Категория «С» — СЧАСТЬЕ и категория «Л» — ЛЮБОВЬ — самое ценное. И не надо строить планы, сколько все это продлится. Никто не знает этого. Гарантий нет! Гарантом СЧАСТЬЯ могут быть только два человека друг для друга.

Пока это счастье живет, растет, подпитывается — плевать на любую разницу в возрасте.

Плевать на то, что говорят люди. Люди говорить будут всегда — сделали ли вы что-то или не сделали. Я желаю всем проживать свою собственную жизнь в любой удобной для себя категории — хоть в «А», хоть в «Б». Но лучше все-таки в категории «Л» и «С».

Фото: личный архив Яны Поплавской, Instagram@the_yana_poplavskaya

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