Яна Поплавская рассказала, как относится к неравным бракам

В своей новой колонке на «Летидоре» актриса, журналист, преподаватель, мама двоих взрослых сыновей Яна Поплавская рассуждает о формуле успешного брака и о том, какую роль в этом играет разница в возрастаете. Актриса уверена, что браки между людьми разных поколений не только возможны, но и бывают очень успешными:

Я лично знаю много пар с большой разницей в возрасте (20 лет и больше), отношения которых можно смело отнести к категории «Л» — в их доме действительно живет ЛЮБОВЬ.

Яна отметила, что существуют мужчины без возраста, в которых влюбляешься из-за их невероятного обаяния ума. «Такой человек — выигрышный лотерейный билет. С ним не обращаешь внимания ни на разницу в возрасте, ни на толщину кошелька», — полагает Поплавская.

Также колумнист «Летидора» рассматривает вариант отношений, когда женщина значительно старше своего избранника. Поплавская рассказала, почему мужчины тянутся к таким женщинам:

Они — сгусток энергии, они все время в движении, улыбаются и смеются, сами зарабатывают, не ждут и не предъявляют бесконечные претензии вроде «Дайте мне еще и еще!». Такие женщины завораживают, с ними очень комфортно жить!

От том, что такое категория «А», категория «Б», и возможна ли в отношениях категория «С» читайте в полной версии колонки Яны Поплавской ЗДЕСЬ. Фото: Instagram@the_yana_poplavskaya Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!