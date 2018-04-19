Ещё
Яна Поплавская рассказала, как относится к неравным бракам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Яна Поплавская рассказала, как относится к неравным бракам 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
В своей новой колонке на «Летидоре» актриса, журналист, преподаватель, мама двоих взрослых сыновей Яна Поплавская рассуждает о формуле успешного брака и о том, какую роль в этом играет разница в возрастаете. Актриса уверена, что браки между людьми разных поколений не только возможны, но и бывают очень успешными:
Я лично знаю много пар с большой разницей в возрасте (20 лет и больше), отношения которых можно смело отнести к категории «Л» — в их доме действительно живет ЛЮБОВЬ.
Яна отметила, что существуют мужчины без возраста, в которых влюбляешься из-за их невероятного обаяния ума. «Такой человек — выигрышный лотерейный билет. С ним не обращаешь внимания ни на разницу в возрасте, ни на толщину кошелька», — полагает Поплавская.
Также колумнист «Летидора» рассматривает вариант отношений, когда женщина значительно старше своего избранника. Поплавская рассказала, почему мужчины тянутся к таким женщинам:
Они — сгусток энергии, они все время в движении, улыбаются и смеются, сами зарабатывают, не ждут и не предъявляют бесконечные претензии вроде «Дайте мне еще и еще!». Такие женщины завораживают, с ними очень комфортно жить!
От том, что такое категория «А», категория «Б», и возможна ли в отношениях категория «С» читайте в полной версии колонки Яны Поплавской ЗДЕСЬ. Фото: Instagram@the_yana_poplavskaya Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Поклонники решили, что Гарик Харламов намекнул на беременность Кристины Асмус Лера Кудрявцева нашла 28-летнему сыну работу на телевидении 7 зарубежных звезд, которые отказались от карьеры ради семьи
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Просьба выглядеть счастливой взбесила модель5
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом16
Все больше пар выбирают гнездовой брак
10 звезд, которые выглядят моложе своего возраста
Американка хочет быть похожа на Джессику Рэббит18
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение