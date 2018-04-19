В колонии-поселении в Карелии сыграли свадьбу

После церемонии бракосочетания молодоженам было предоставлено длительное свидание.

В колонии-поселении при ЛИУ-4 состоялась свадьба осужденного с любимой девушкой. Церемония бракосочетания прошла в комнате длительных свиданий в присутствии работника Сегежского отдела ЗАГСа и сотрудников учреждения, сообщает УФСИН по республике Карелия.

Брачующиеся подтвердили свое желание быть вместе росписями в актовой книге регистрации браков. С пожеланиями долгой и счастливой совместной жизни работник ЗАГСа вручила молодоженам свидетельство о браке. В завершении церемонии жених и невеста обменялись кольцами. Администрацией учреждения молодоженам было предоставлено длительное свидание.

Свадьбы в колонии сегодня не такая уж редкость. Это уже вторая церемония бракосочетания в 2018 году. администрация колонии поддерживает желание осужденных создать семью, тем самым обрести стимул к новой жизни,