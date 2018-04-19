Ещё
Не Селеной единой: The Weeknd закрутил роман с еще одной экс-подругой Джастина Бибера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не Селеной единой: The Weeknd закрутил роман с еще одной экс-подругой Джастина Бибера 

WMJ.ru 34 минуты назад
Фото: WMJ.ru
28-летнего рэпера на днях заметили обнимающимся с 24-летней моделью и диджеем на фестивале «Коачелла». Шантель — еще одна бывшая девушка музыканта Джастина Бибера, с которой встречается The Weeknd: ранее рэпер, настоящее имя которого Абель Тесфайе, девять месяцев встречался с другой возлюбленной Бибера, поп-звездой Селеной Гомес. Селена после расставания с Абелем пыталась вернуться к Джастину, но, похоже, они оба переросли эти отношения. Как бы то ни было, Абель с Шантель выглядели счастливыми и поглощенными друг другом.
С Бибером Джеффрис встречалась четыре года назад — примерно тогда, когда он был арестован в Майами за пьяную езду. А как тебе новая подруга Абеля? Подходит ему?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Разведенная Вика Дайнеко была замечена на свидании 68-летний Ричард Гир тайно женился на своей 34-летней возлюбленной Мужской взгляд: 10 признаков, что он никогда на тебе не женится
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо8
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст18
Что вам нужно срочно удалить из телефона4
Playboy выбрал самую сексуальную девушку Инстаграма21
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение