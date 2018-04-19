Не Селеной единой: The Weeknd закрутил роман с еще одной экс-подругой Джастина Бибера

28-летнего рэпера на днях заметили обнимающимся с 24-летней моделью и диджеем на фестивале «Коачелла». Шантель — еще одна бывшая девушка музыканта Джастина Бибера , с которой встречается The Weeknd : ранее рэпер, настоящее имя которого Абель Тесфайе, девять месяцев встречался с другой возлюбленной Бибера, поп-звездой Селеной Гомес. Селена после расставания с Абелем пыталась вернуться к Джастину, но, похоже, они оба переросли эти отношения. Как бы то ни было, Абель с Шантель выглядели счастливыми и поглощенными друг другом.

С Бибером Джеффрис встречалась четыре года назад — примерно тогда, когда он был арестован в Майами за пьяную езду. А как тебе новая подруга Абеля? Подходит ему?

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Фото:Instagram