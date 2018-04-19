Не отличить! 12-летняя дочь Кэти Холмс и Тома Круза выросла абсолютной копией звездной мамы 

С некоторых ракурсов мать и дочь просто не отличить — как, например, на опубликованном в Instagram портрете Сури с дня рождения. В праздничной тиаре и цветочной короне смущенно глядящая в пол Сури совсем не похожа на своего отца, зато получилась зеркальным отражением мамы. Это фото Холмс подписала несколькими розовыми сердцами-эмодзи — ее любовь к дочери понятна без слов.
Кэти также позволила фолловерам подглядеть убранство праздника и угощения: вечеринка была оформлена в фиолетово-розовых тонах, а в качестве вкусного сюрприза для дочери звездная мама заказала несколько коробок сладостей, которые с удовольствием пробовала сама.
Неизвестно, был ли на дне рождения Сури ее отец Том Круз. Его отношения с Кэти Холмс непросты: после развода по контракту она несколько лет не могла афишировать свои отношения с мужчинами, а сам Круз предпочитает хранить в тайне общение с дочерью, если оно вообще есть.
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Фото:Instagram