Не отличить! 12-летняя дочь Кэти Холмс и Тома Круза выросла абсолютной копией звездной мамы

С некоторых ракурсов мать и дочь просто не отличить — как, например, на опубликованном в Instagram портрете Сури с дня рождения. В праздничной тиаре и цветочной короне смущенно глядящая в пол Сури совсем не похожа на своего отца, зато получилась зеркальным отражением мамы. Это фото Холмс подписала несколькими розовыми сердцами-эмодзи — ее любовь к дочери понятна без слов.

Кэти также позволила фолловерам подглядеть убранство праздника и угощения: вечеринка была оформлена в фиолетово-розовых тонах, а в качестве вкусного сюрприза для дочери звездная мама заказала несколько коробок сладостей, которые с удовольствием пробовала сама.

Неизвестно, был ли на дне рождения Сури ее отец Том Круз . Его отношения с Кэти Холмс непросты: после развода по контракту она несколько лет не могла афишировать свои отношения с мужчинами, а сам Круз предпочитает хранить в тайне общение с дочерью, если оно вообще есть.

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Фото:Instagram