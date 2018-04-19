Муж Наташи Королевой признался, что испытывает влечение к другим женщинам

Стриптизер Сергей Глушко , известный под псевдонимом Тарзан, признался в интервью, что часто обсуждает со своей супругой, певицей Наташей Королевой понравившихся им людей. По его словам, это не означает, что он решится на измену жене.

Сергей Глушко и Наташа Королева женаты уже 15 лет, и за все время супружеской жизни ни разу не были замечены в изменах. Более того, в прошлом году они были удостоены звания самой эпатажной семьи России.

Как заявил Глушко в интервью порталу Woman.ru , из-за специфики своей работы он часто подвергается соблазнам, однако не стыдится этого и получает удовольствие. «Чувствовать влечение к другому человеку − это нормально. Здорово, когда в тебе это есть, и не надо думать, что это последняя нехорошесть на свете. Наоборот, это лучшие ощущения, которые придуманы на земле! Кайфуйте от них. Понятно, что есть мораль, но не загоняйте себя в никому не нужные рамки», − говорит Сергей. Он добавил, что его супруга адекватно относится к тому, что многие женщины любуются телом ее мужа, также они вместе обсуждают тех, кто им понравился.

По словам артиста, восхищенные взгляды женщин придают ему энергии. Кроме того, он отметил, что не понимает чувство ревности. «Со мной как-то раз фотографировались девушки: одна обняла меня, а вторая встала рядом со словами „Я замужем. Со мной поаккуратней, пожалуйста“. Ну это все, человек в гробу. Прозрачном, но гробу. „Если девушка замужем, нельзя ее уже и касаться? Это бред. Вышла замуж и тем самым похоронила себя − так получается?“ − рассуждает Тарзан.