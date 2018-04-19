Ещё
Муж Наташи Королевой признался, что испытывает влечение к другим женщинам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Все больше пар выбирают гнездовой брак
Все больше пар выбирают гнездовой брак

Муж Наташи Королевой признался, что испытывает влечение к другим женщинам 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Стриптизер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, признался в интервью, что часто обсуждает со своей супругой, певицей Наташей Королевой понравившихся им людей. По его словам, это не означает, что он решится на измену жене.
Сергей Глушко и Наташа Королева женаты уже 15 лет, и за все время супружеской жизни ни разу не были замечены в изменах. Более того, в прошлом году они были удостоены звания самой эпатажной семьи России.
Как заявил Глушко в интервью порталу Woman.ru, из-за специфики своей работы он часто подвергается соблазнам, однако не стыдится этого и получает удовольствие. «Чувствовать влечение к другому человеку − это нормально. Здорово, когда в тебе это есть, и не надо думать, что это последняя нехорошесть на свете. Наоборот, это лучшие ощущения, которые придуманы на земле! Кайфуйте от них. Понятно, что есть мораль, но не загоняйте себя в никому не нужные рамки», − говорит Сергей. Он добавил, что его супруга адекватно относится к тому, что многие женщины любуются телом ее мужа, также они вместе обсуждают тех, кто им понравился.
По словам артиста, восхищенные взгляды женщин придают ему энергии. Кроме того, он отметил, что не понимает чувство ревности. «Со мной как-то раз фотографировались девушки: одна обняла меня, а вторая встала рядом со словами „Я замужем. Со мной поаккуратней, пожалуйста“. Ну это все, человек в гробу. Прозрачном, но гробу. „Если девушка замужем, нельзя ее уже и касаться? Это бред. Вышла замуж и тем самым похоронила себя − так получается?“ − рассуждает Тарзан.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
СМИ назвали дату свадьбы Ричарда Гира Лера Кудрявцева пристроила 28-летнего сына на телевидение «Давай станем знаменитыми сегодня». Американец убил свою девушку в прямом эфире
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Просьба выглядеть счастливой взбесила модель5
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом16
Все больше пар выбирают гнездовой брак
10 звезд, которые выглядят моложе своего возраста
Американка хочет быть похожа на Джессику Рэббит18
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение