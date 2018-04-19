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Анна Седокова подтвердила роман с известным фотографом
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Анна Седокова подтвердила роман с известным фотографом 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анна Седокова воспитывает троих детей — двух дочерей Алину и Монику и сына Гектора, которого родила около года назад. Артистка успевает совмещать работу и заботу о детях.
Отметим, что в последнее время Анна скрывала личную жизнь и предпочитала не говорить о своих романах. Накануне певица появилась на гала-ужине, посвященном ежегодной Премии Муз-ТВ, в компании молодого мужчины. Им оказался известный звездный фотограф Даниил Величко. Пара активно позировала камерами и не скрывала свои романтические отношения. О романе певицы и фотографа слухи ходили уже несколько месяцев, но Седокова предпочитала хранить молчание до вчерашнего дня.
Позже артистка выложила в свой микроблог фотографию Даниила и еще раз подтвердила, что их связывают романтические отношения.
«Если бы меня ещё пол года назад спросили, поверю ли я в то, что сейчас происходит, я бы сказала: нет! Только что я была номинирована на премию Муз-ТВ. Я возвращаюсь домой в самой красивой машине на свете, там спят мои любимые дети и у меня самая потрясающая работа на Земле! У меня преданные друзья и любимейшие подруги и просто безумная команда на работе! Он! И все только лучшее впереди!» — поделилась своими эмоциями Анна. Поклонники поздравляют Седокову и надеются, что этот роман певицы закончится свадьбой.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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