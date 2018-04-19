Анна Седокова подтвердила роман с известным фотографом

Анна Седокова воспитывает троих детей — двух дочерей Алину и Монику и сына Гектора, которого родила около года назад. Артистка успевает совмещать работу и заботу о детях.

Отметим, что в последнее время Анна скрывала личную жизнь и предпочитала не говорить о своих романах. Накануне певица появилась на гала-ужине, посвященном ежегодной Премии Муз-ТВ, в компании молодого мужчины. Им оказался известный звездный фотограф Даниил Величко. Пара активно позировала камерами и не скрывала свои романтические отношения. О романе певицы и фотографа слухи ходили уже несколько месяцев, но Седокова предпочитала хранить молчание до вчерашнего дня.

Позже артистка выложила в свой микроблог фотографию Даниила и еще раз подтвердила, что их связывают романтические отношения.

«Если бы меня ещё пол года назад спросили, поверю ли я в то, что сейчас происходит, я бы сказала: нет! Только что я была номинирована на премию Муз-ТВ. Я возвращаюсь домой в самой красивой машине на свете, там спят мои любимые дети и у меня самая потрясающая работа на Земле! У меня преданные друзья и любимейшие подруги и просто безумная команда на работе! Он! И все только лучшее впереди!» — поделилась своими эмоциями Анна. Поклонники поздравляют Седокову и надеются, что этот роман певицы закончится свадьбой.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1760489509650541016_179302148"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);