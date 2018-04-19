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В Сети обсуждают мощный торс нового бойфренда Анны Седоковой
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В Сети обсуждают мощный торс нового бойфренда Анны Седоковой 

Passion.ru 24 минуты назад
Фото: Passion.ru
Долгое время популярная певица Анна Седокова скрывала личность своего нового бойфренда. «Счастье любит тишину», — считала она после череды расставаний с отцами своих детей и просто любимыми мужчинами. Но накануне она все-таки раскрыла тайну и показала любимого человека.
«Знаете, если бы меня еще пол года назад спросили, поверю ли я в то, что сейчас происходит, я бы сказала — нет! Только что, я была номинирована на премию @muztv! Лучшее женское видео Года! Моя «Не Твоя Вина»! Я возвращаюсь домой в самой красивой машине на свете, там спят мои любимые дети и у меня самая потрясающая работа на Земле! У меня преданные друзья и любимейшие подруги и просто безумная команда на работе! Он! И все только лучшее впереди! Я знаю! Спасибо тебе, Боженька и спасибо ВАМ, моя ИнстаСемья! Мы сделали это! Мы — сила», — написала певица в блоге.
На гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ — 2018» Седокова появилась за руку с новым возлюбленным. Журналисты быстро рассекретили личность спутника Анны, им оказался фотограф Даниил Величко, автор суперсексуальных фотографий Екатерины Варнавы.
Фото: instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, архивы пресс-служб
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