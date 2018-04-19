Как совмещать успешную карьеру и личную жизнь

Кристина Жегунова уверена: правильный заголовок этого материала должен звучать так: «Как любить и работать», потому что любовь всегда должна быть первой, и точка.

Мы часто говорим сами себе «семья важнее любой работы, даже самой любимой», но на деле иногда получается, что работа начинает доминировать, и это, мягко сказать, не очень хорошо. Потом вылезают проблемы, в которых мы начинаем винить вторую половину, хотя его действия — лишь реакция на затяжной роман с работой. Чего не стоит делать?

Не быть начальником дома

Какой бы пост вы ни занимали, имея в подчинении курьера или сотню лучших менеджеров, как бы мило вы с ними ни общались, дом есть дом. Голос, манера общения, отношение — все должно быть другим. Странно просить любимого сделать завтрак в кровать в ленивое субботнее утро и при этом назначать дедлайн.

Еще более неуместным кажется написание списков домашних дел с распределением ответственных. Если вы умеете правильно делегировать — это очень хорошо (редкое умение даже для big boss), но все-таки странно, развалившись в кресле, думать, что дома и в вашей личной жизни все произойдет само. В отношениях у женщины роль самая главная — беречь цветок любви, выросший между вами.

Не быть слишком независимой

Как пишет Михаил Лабковский в своей книге «Хочу и буду», «мужчина не способен бросить женщину, которая без него не может жить». Ну, и соответственно наоборот. Если вы успешная, дружите с коллегами, можете себе позволить все, что угодно, не просите у него денег, при этом не имея общего бюджета, допускаете ухажеров, то ваш мужчина постоянно задает себе вопрос: «Тогда зачем нужен я?» Кстати, задайте себе такой же. Готовы ли вы к серьезным отношениям? И вообще, что для вас отношения?

Образ независимой женщины — это не всегда черная юбка-карандаш, белая блузка и очки с тонкой оправой, а «домашняя» — не значит в спортивных штанах, мятой футболке и с пучком на голове. Девушка, которая может положиться на своего мужчину, еще увереннее, спокойнее и счастливее, чем независимая.

Не молчать

«Зачем я буду грузить его своими проблемами?», «Расскажу ему о своих тараканах, а он еще смеяться будет или обсудит с друзьями», «Вдруг мы вместе не навсегда?». Иногда нам бывает страшно что-то рассказать, потому что мы боимся ответной реакции. Но если это ваш человек, который понимает, что между вами есть что-то особенное, он никогда так не сделает. А вот если вы не делитесь сокровенным со своим мужчиной, тогда вы точно не надолго вместе — какой смысл обсуждать погоду, политику или жизнь других людей? Если вы вместе — вы команда: чтобы ваша лодка не утонула, просто необходимо просить друг друга о помощи.

Не приносить работу домой

Говорят, что клетки мозга привыкают к тому, что вы делаете и где вы это делаете. Если, например, вы сели поработать на диван, где обычно листаете «Инстаграм» или смотрите фильмы, то работать будет очень тяжело. Мозг как бы посылает импульсы: «Диван — это расслабление». А теперь представьте, что вы привыкли не разлучаться с ноутбуком и в кровати, и на кухне, и в ванной. В этом случае дом для вас — это уже не отдых, а очередной офис. Ни к чему хорошему это точно не приведет, разве что к эмоциональному истощению и порушенным отношениям. А оно вам надо?