Леонардо Ди Каприо завел новую подружку

Новый день, новая модель — так можно в шутку сказать о знаменитом актере. Очередной спутницей 43-летнего Лео стала 20-летняя модель Камилла Морроне. Пара попала в объективы папарацци неоднократно за прошедшие выходные, когда в Индио, штат Калифорния, проводился популярный фестиваль.

На одном снимке Лео присел отдохнуть прямо на газон, как делали многие посетители мероприятия, Камилла прилегла рядом с ним, положив голову на колени оскароносного актера. Еще одна фотография продемонстрировала, как влюбленные обнимались и целовались во время выступления Эминема Ди Каприо пытался маскироваться, надевая на все мероприятия объемный худи с большим капюшоном, частично скрывающим лицо, и кепку. Но такие меры ему не помогла избежать внимания папарацци.