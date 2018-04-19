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Леонардо Ди Каприо завел новую подружку
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Леонардо Ди Каприо завел новую подружку 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Новый день, новая модель — так можно в шутку сказать о знаменитом актере. Очередной спутницей 43-летнего Лео стала 20-летняя модель Камилла Морроне. Пара попала в объективы папарацци неоднократно за прошедшие выходные, когда в Индио, штат Калифорния, проводился популярный фестиваль.
На одном снимке Лео присел отдохнуть прямо на газон, как делали многие посетители мероприятия, Камилла прилегла рядом с ним, положив голову на колени оскароносного актера. Еще одна фотография продемонстрировала, как влюбленные обнимались и целовались во время выступления Эминема. Ди Каприо пытался маскироваться, надевая на все мероприятия объемный худи с большим капюшоном, частично скрывающим лицо, и кепку. Но такие меры ему не помогла избежать внимания папарацци.
Известно, что мама новой девушки Ди Каприо, 41-летняя аргентинская актриса Люсила Сола, встречается с коллегой Лео — 77-летним Аль Пачино.
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