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Слухи: Брэд Питт хочет завязать с актерской карьерой и заняться архитектурой
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Слухи: Брэд Питт хочет завязать с актерской карьерой и заняться архитектурой 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
После расставания с Анджелиной Джоли Брэд Питт нашел утешение в занятиях скульптурой и стал много времени посвящать своему другому хобби — архитектуре. Источники западных таблоидов сообщают, что Питт намерен и вовсе завершить актерскую карьеру, полностью переключившись на другие любимые занятия. Инсайдер утверждает, что пока Брэд не может посвятить себя архитектуре целиком, так как связан серьезными контрактами на съемки. Если бы не они, то сейчас голливудский актер без тени сомнения променял бы все это на работу архитектором. Но как только он выполнит все свои обязательства, то сразу покинет Голливуд. Источник также заявляет, что во многом это решение связано еще с и новой влюбленностью Питта — 42-летней Нери Оксман, которая работает в Институте Технологии Массачусетса и будет помогать Брэду с дизайном и архитектурой. Люди из окружения актера заявляют, что сейчас он очень счастлив, и сравнивают новую любовь Брэда с Амаль Клуни, которая навсегда изменила жизнь другого известного актера и друга Питта.
попкорнnews
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