Ещё
Дарья Повереннова рассказала о двух годах депрессии после расставания с Валерием Николаевым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дарья Повереннова рассказала о двух годах депрессии после расставания с Валерием Николаевым 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Дарья Повереннова смогла построить успешную карьеру, но в личной жизни ее долгое время преследовали неудачи. Ходили слухи, что на семье артистки висит проклятье, ведь ее бабушка и мама также оставались без любимых мужчин, которые уходили к другим женщинам. Дарья во многом повторила судьбу родственниц. Впрочем, актриса не верит ни в какую мистику. «Да вы что, нет никакого проклятья, просто так бывает», — со смехом говорит Повереннова.
Впервые она вышла замуж в 1991 году за актера и режиссера Александра Жигалкина — это был студенческий брак, который продлился 10 лет. Дарья подарила первому супругу дочку Полину. Их брак распался из-за того, что актриса влюбилась в другого мужчину — во время съемок в фильме «День рождения Буржуя» она познакомилась с Валерием Николаевым.
"Никому не желаю такого треугольника, я переживала, что обманываю мужа и долго не мог решиться и признаться ему, что влюбилась в другого. С моей стороны бы очень жесткий, но честный разговор. К счастью, мы быстро разошлись, Саша не стал меня держать", — рассказывает Дарья.
Актриса была безумно влюблена в Николаева, но их отношения продлились недолго — всего два года. «Я впала в утопию и решила, что стану для него идеальной женщиной. Я его ни в чем не обвиняю — он не обещал мне золотые горы, а я сама себе все напридумывала», — считает артистка. Спустя два года отношения сошли на нет. «Я стала что-то чувствовать, стали говорить, что у него кто-то есть. Он пригласил меня в ресторан и признался, что у него есть другая женщина. Это вернулось мне бумерангом», — вспоминает Дарья. Сейчас она говорит о расставании с Николаевым со смехом, но тогда она почти на два года ушла в глубокую депрессию. «Я впала в отчаяние, тогда было много работы, но после съемок приходила домой и вновь погружалась в депрессию. Меня ничего не радовало, даже дочка», — рассказывает Повереннова.
После у Дарьи был роман с актером Анатолием Руденко, с которым тоже познакомилась на съемках фильма — артист был младше возлюбленной на 10 лет. «Я в принципе не воспринимала это серьезно, чувствовала. что закончится все это не самым лучшим образом. Так и получилось», — говорит актриса. Сейчас Дарья вновь влюблена — ее избранником стал Андрей Шаронов. Актриса не скрывает, что совершенно счастлива.
Teleprogramma.pro: последние новости
Викторию Дайнеко засняли во время свидания с таинственным незнакомцем Лера Кудрявцева помогла найти работу 28-летнему сыну Собчак развеяла слухи о сложностях в семье
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом17
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Квитко озадачила фанатов своим бюстом154
Что вам нужно срочно удалить из телефона4
Все больше пар выбирают гнездовой брак4
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение