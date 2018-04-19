Дарья Повереннова рассказала о двух годах депрессии после расставания с Валерием Николаевым

Актриса Дарья Повереннова смогла построить успешную карьеру, но в личной жизни ее долгое время преследовали неудачи. Ходили слухи, что на семье артистки висит проклятье, ведь ее бабушка и мама также оставались без любимых мужчин, которые уходили к другим женщинам. Дарья во многом повторила судьбу родственниц. Впрочем, актриса не верит ни в какую мистику. «Да вы что, нет никакого проклятья, просто так бывает», — со смехом говорит Повереннова.

Впервые она вышла замуж в 1991 году за актера и режиссера Александра Жигалкина — это был студенческий брак, который продлился 10 лет. Дарья подарила первому супругу дочку Полину. Их брак распался из-за того, что актриса влюбилась в другого мужчину — во время съемок в фильме «День рождения Буржуя» она познакомилась с Валерием Николаевым

"Никому не желаю такого треугольника, я переживала, что обманываю мужа и долго не мог решиться и признаться ему, что влюбилась в другого. С моей стороны бы очень жесткий, но честный разговор. К счастью, мы быстро разошлись, Саша не стал меня держать", — рассказывает Дарья.

Актриса была безумно влюблена в Николаева, но их отношения продлились недолго — всего два года. «Я впала в утопию и решила, что стану для него идеальной женщиной. Я его ни в чем не обвиняю — он не обещал мне золотые горы, а я сама себе все напридумывала», — считает артистка. Спустя два года отношения сошли на нет. «Я стала что-то чувствовать, стали говорить, что у него кто-то есть. Он пригласил меня в ресторан и признался, что у него есть другая женщина. Это вернулось мне бумерангом», — вспоминает Дарья. Сейчас она говорит о расставании с Николаевым со смехом, но тогда она почти на два года ушла в глубокую депрессию. «Я впала в отчаяние, тогда было много работы, но после съемок приходила домой и вновь погружалась в депрессию. Меня ничего не радовало, даже дочка», — рассказывает Повереннова.