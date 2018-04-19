Без слез на эти фото смотреть нельзя… Последний год жизни любящей супружеской пары 

Мы не умеем ценить жизнь… Этому учишься только тогда, когда смерть забирает близкого человека или стучится в твою собственную дверь. О смерти говорить вообще не принято. Но только после встречи с ней люди начинают пересматривать жизненные ценности и больше времени проводят с родными и близкими. Фотограф Нэнси Боровик на своем опыте знает, что это значит. Ее родным пришлось столкнуться с тяжелейшим испытанием — мама и папа Нэнси узнали, что больны смертельной болезнью. Они прожили вместе 34 счастливых года. Их сказка длилась бы еще очень долго, если бы не рак, который диагностировали у обоих… Но это несчастье не раскололо семью, а еще сильнее сплотило. Нэнси запечатлела борьбу своих родителей с раком и решила поделиться их историей с другими. Она хочет напомнить всем нам, что родители не вечны. Поэтому нужно уделять им как можно больше внимания, пока у нас еще есть такая возможность. Никто не знает, сколько еще времени нам предначертано провести рядом с мамой и папой… Лорел — мама Нэнси — первой узнала о своем недуге. Она год лечила рак груди, и, как казалось, он отступил. Но через пару лет опухоль появилась вновь. Почти в то же время у ее супруга Хьюи также обнаружили злокачественную опухоль желудка. Родители Нэнси после получения страшных известий.
Они вместе проходят лечение.
Эти браслеты чем-то похожи на обручальные кольца.
Хьюи стрижет жену, так как у нее начали выпадать волосы после химиотерапии.
Борьба с раком забирает у них много сил: папа Нэнси задремал на диване в гостиной.
Хьюи и Лорел звонят своему онкологу.
День рождения Лорел. Ей исполнилось 58 лет.
Какие бы трудности не поджидали их на жизненном пути, эта пара продолжает искренне и беззаветно любить друг друга.
Хьюи празднует свой день рождения с самыми близкими людьми.
Родители, к счастью, успели выдать дочь замуж.
На этом фото их качают на стульях — давняя еврейская свадебная традиция.
Мужчина празднует День благодарения в больничной палате. У него уже не получится вернуться домой…
Лорел помогает мужу во время одной из его прогулок по больнице.
Совсем скоро Хьюи ушел из жизни…
А через год за ним последовала и Лорел. Ей было невыносимо больно бороться за жизнь самой, без поддержки и помощи горячо любимого верного мужа…