Почему некоторые женщины не получают удовольствия

«Мне кажется, я не испытываю оргазма и даже не знаю, как это вообще бывает». «Не могу испытать оргазм ни с одним половым партнером, получаю настоящее удовольствие только при помощи мастурбации. Что мне делать?» «Никогда не испытывала оргазм. Я ненормальная?»

Пожалуй, эти вопросы является наиболее популярными клиентскими жалобами. Действительно, качество жизни женщины во многом определяется наличием у неё ярких положительных эмоций, одним из которых является пиковая точка сексуального акта — оргазм. Но как быть, если женщина вообще не может испытывать оргазм?

Существует ряд причин, непосредственно связанных с биологическими процессами в организме женщины. Плохое самочувствие, сниженный иммунитет на фоне протекания заболеваний — и, как следствие, отрицательное влияние на оргазм и сексуальную жизнь в целом. Кроме того, сексуальное желание и активность могут подавляться приемом определённых препаратов: антидепрессантов и других успокоительных средств, которые затормаживают центральную нервную систему. Не стоит забывать и о заболеваниях гинекологического спектра: порой воспалительные процессы органов малого таза способны вызвать у женщины дискомфорт и даже боль во время полового акта. Иногда нелишним бывает проверить и состояние гормонального фона женщины: возможно, именно это является причиной отсутствия оргазма.

Для начала стоит сразу уточнить. Запомните, что отсутствие оргазма — это НЕ фригидность. Многие женщины, не испытывая оргазма, склонны моментально надевать ярлык «Я фригидна». Разведем эти два понятия: фригидность — это отсутствие сексуального возбуждения вообще, эмоциональная холодность женщины; аноргазмия, в свою очередь — это отсутствие оргазма как такового, своего рода женская половая дисфункция. Но самое главное: у фригидности и аноргазмии разные методы лечения, что в корне разделяет эти психологические феномены.

В психологической и терапевтической практике принято различать ситуационную и первичную аноргазмию. Рассмотрим оба вида подробнее.

Ситуационнаяаноргазмия формируется у женщины в результате внутреннего эмоционального напряжения, которое возникает в том числе вследствие навязывания определённых «идеалов». Глянцевые журналы, эротические и порнофильмы навязывают женщине образ идеальной женщины: красивая, успешная, умная, с отличной фигурой, сексуально раскрепощенная и обязательно испытывает фееричный оргазм во время секса, а то и несколько. Реальная жизнь далека от той, которую диктуют средства массовой информации. Что в итоге? Женщина начинает любой половой акт с партнером с навязчивой мыслью: «Надо во что бы то ни стало испытать оргазм». Сосредоточенность на цели создаёт колоссальное напряжение, после чего женщина попросту перестаёт замечать не только партнёра, но и сам процесс секса.

Случаи ситуационной аноргазмию довольно часто встречаются в буднях современного сексолога и терапевта. В данном случае работа с клиенткой строится на работе с пагубными личностными установками, на проработке отравляющих сексуальную жизнь навязчивых состояний.

Ещё один вид аноргазмии — первичная. Она более опасна и тяжела в плане терапии, так как вызвана психологическими травмами на сексуальной почве. Опыт изнасилования, перенесённый инцест и другие негативные ситуации — все это способствует формированию первичной аноргазмии. Подобные травмы вызывают ощущение тревоги, беспокойство и страх, которые блокируют сексуальное наслаждение на этапе плато, предшествующему оргазму.

В этом случае терапия направлена на реализацию способности женщины справиться с давящими негативными воспоминаниями. Необходимо совладать со страхом и тревогой, которые сопровождают женщину во время полового акта.

Отдельно стоит подчеркнуть, что у некоторых женщин причиной аноргазмии может стать и наличие дисгармонии в личных отношениях с партнером: нехватка внимания и любви со стороны мужчины, недовольство и его упреки, измены со стороны мужчины и обида на партнёра. Кроме того, женщина, особенно в зрелом возрасте, может болезненно воспринимать старость, тем самым увеличивая невротизацию и лишая себя оргазма в сексе.

В любом случае, нерушимых проблем с аноргазмией и её причинами практически не существует. Важно помнить одно: сексуальное наслаждение и оргазм — это своеобразная «лакмусовая бумажка» гармоничной личности в целом.

Сообщение Почему некоторые женщины не получают удовольствия появились сначала на Умная.