Мы знаем, кто эта таинственная девушка с Джастином Теру!

Джастин Теру (46) и Дженнифер Энистон (49) объявили о разводе в феврале. Идеальная, как нам казалось, пара рассталась без скандалов и криков. «Это решение было обоюдным и спокойным, мы приняли его еще в конце прошлого года. Мы решили пойти разными путями, но мы все еще продолжаем быть друзьями, которые обожают друг друга», — написано в официальном заявлении.

А пару дней назад в Сети появились папарацци-фото, на которых Джастин прогуливается по улицам Нью-Йорка с таинственной незнакомкой. Конечно, все СМИ предположили, что рядом с Джастином — его новая девушка. Но оказалось, что это модель Эрика Карденас.

Эрика работает с модельным агентством Statement Management, живет в Нью-Джерси и мечтает стать актрисой. Инсайдеры говорят, что на встрече, которую засняли папарацци, Карденас разговаривала с Теру о возможной совместной работе в кино, и между ними ничего нет. А познакомились они в спортзале, кстати.

Мы вздохнули с облегчением. Если честно, у нас еще есть надежда, что Теру и Энистон снова сойдутся.

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