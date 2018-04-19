Житель Китая вместе со своей матерью избил жену в зале суда

В Китае женщину избил муж вместе со свекровью в ходе судебного слушания. Ранее молодожены заняли у матери мужа деньги на свадебное торжество, но долг так и не вернули. Вскоре супруги решили развестись. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Пока пара разводилась, свекровь подала на них в суд, так как боялась, что долг они так и не вернут. Во время судебного заседания супруг решил, что его жена грубо разговаривает со свекровью. Он ударил девушку, а вскоре к нему присоединилась мать.

В результате потасовки пострадавшую госпитализировали. Нападавших признали виновными в избиении. Инициатора драки приговорили к аресту на 15 суток, его подельницу — на пять.