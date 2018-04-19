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Житель Китая вместе со своей матерью избил жену в зале суда
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Житель Китая вместе со своей матерью избил жену в зале суда 

360tv.ru 1 час назад
В Китае женщину избил муж вместе со свекровью в ходе судебного слушания. Ранее молодожены заняли у матери мужа деньги на свадебное торжество, но долг так и не вернули. Вскоре супруги решили развестись. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Daily Mail.
Пока пара разводилась, свекровь подала на них в суд, так как боялась, что долг они так и не вернут. Во время судебного заседания супруг решил, что его жена грубо разговаривает со свекровью. Он ударил девушку, а вскоре к нему присоединилась мать.
В результате потасовки пострадавшую госпитализировали. Нападавших признали виновными в избиении. Инициатора драки приговорили к аресту на 15 суток, его подельницу — на пять.
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