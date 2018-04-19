Маккиссик: «Моя русская девушка плохо знает английский, а я русский, но это не проблема»

Защитник «Автодора» Шакил Маккисик рассказал, как познакомился со своей русской девушкой.

«Мы встретились в Красноярске, когда «Автодор» играл с «Енисеем». Потом она приехала ко мне в Саратов, и с тех пор мы вместе. Сейчас занимаемся оформлением визы, чтобы она смогла со мной летом полететь в Америку. Да, моя девушка не очень хорошо знает английский, а я лишь пару слов могу сказать по-русски, но это не проблема. Нам хорошо вместе», — сказал баскетболист в эксклюзивном интервью Sport24.ru.

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