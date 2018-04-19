Ещё
Седокова представила подписчикам своего избранника
Далее:
Читайте также:
Ещё

Седокова представила подписчикам своего избранника 

WomanHit.ru 39 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Несколько часов назад экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила поклонникам слухи о своем новом романе с известным фотографом Даниилом Величко.
«Если бы меня еще пол года назад спросили, поверю ли я в то, что сейчас происходит, я бы сказала: нет!», — признается артистка на личной странице «Инстаграма». «У меня преданные друзья и любимейшие подруги и просто безумная команда на работе! Он! И все только лучшее впереди!' (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — поделилась она.
Напомним, что на данный момент Седокова в разводе и воспитывает троих детей — дочерей Алину и Монику, а также сына Гектора, который появился на свет около года назад.
WomanHit.ru: последние новости
Как справиться с ревностью Дайнеко подловили на свидании с незнакомцем‍ Гвинет Пэлтроу неожиданно устроила девичник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом17
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Квитко озадачила фанатов своим бюстом154
Что вам нужно срочно удалить из телефона4
Все больше пар выбирают гнездовой брак4
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение