Седокова представила подписчикам своего избранника

Несколько часов назад экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила поклонникам слухи о своем новом романе с известным фотографом Даниилом Величко.

«Если бы меня еще пол года назад спросили, поверю ли я в то, что сейчас происходит, я бы сказала: нет!», — признается артистка на личной странице «Инстаграма». «У меня преданные друзья и любимейшие подруги и просто безумная команда на работе! Он! И все только лучшее впереди!' (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — поделилась она.

Напомним, что на данный момент Седокова в разводе и воспитывает троих детей — дочерей Алину и Монику, а также сына Гектора, который появился на свет около года назад.