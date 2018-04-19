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Дженна Деван танцует на пляже
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Дженна Деван танцует на пляже 

Клео.Ру 3 часа назад
Фото: Клео.Ру
Дженна Деван (Jenna Dewan) вновь в строю, звезда выложила свой первый видеопост в YouTube c тех пор, как в начале апреля рассталась с Ченнингом Тейтумом (Channing Tatum). Танцовщица и актриса, которой исполнилось 37 лет, продемонстрировала свои способности в ролике, где она танцует под песню Генри Грина Something.
В видео Дженна танцует в белом платье на пляже, она кружится в песке, а на заднем плане виднеются горы. Ролик получил название «Маленький танец». Как написала Дженна, он был вдохновлен «этой бухтой, этой песней и… любовью!»
На прошлой неделе она выложила свой первый пост в Insta после разрыва с Тейтумом, поблагодарив всех за любовь и поддержку. Вместе с Ченнингом она провела девять лет. «Мы спокойно решили расстаться, — написала пара в совместном заявлении, которое было выложено в соцсетях. — Нет никаких секретов или неприятных событий, которые вынудили бы нас к тому. Просто двое друзей поняли, что настало время расстаться и жить самой радостной и полной жизнью, какая только возможна».
Ченнинг и Дженна встретились на съемочной площадке фильма «Шаг вперед» в 2006 году и поженились в 2009. У них есть дочь Эверли, которой в мае исполнится пять лет.
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