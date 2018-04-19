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Новый портрет семьи Макарских восхитил поклонников
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Новый портрет семьи Макарских восхитил поклонников 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Артисты Виктория и Антон Макарские порадовали поклонников редким фотоснимком, на котором их семья запечатлена в полном составе. Новый портрет знаменитостей с их подросшими детьми моментально вызвал бурю восторга среди их подписчиков.
О, какими вопросами растревожилось моё утречко: не заморочили ли мы себя делами и суетой до того, что не остается времени на самое ГЛАВНОЕ, и попросту некогда общаться с самыми дорогими и любимыми людьми на свете? Ради чего мы лишаем себя СЧАСТЬЯ чаще быть вместе? Не уходят эти думки из блондинистой головушки…
философски подписала размещенный кадр звездная жена и мама Виктория Макарская.
Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) 17 Апр 2018 в 11:37 PDT  «Эталон семьи!», «Замечательное фото, замечательная семья, дай Бог вам здоровья и счастья», «Очень хорошая семейная фотография!», «Какие вы чудесные…», «Какая прелесть ваши детки… Дочка — копия мамочки, а сынок — папочки», — комментируют поклонники звездного семейства.
Напомним, Виктория и Антон Макарские вместе с 1999 года. Влюбленные обвенчались в 2000 году, а еще через три года официально оформили отношения. В 2012 году, спустя 13 лет совместной жизни, супруги стали родителями: Виктория родила дочь Марию. В 2015 году в звездной семье появился сын Иван.
К слову, не так давно жена Антона Макарского резко высказалась о поведении женщин в браке.
Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) 21 Мар 2018 в 8:35 PDT  Фото: Instagram
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