Гоген Солнцев опубликовал постельное фото своей престарелой жены

32-летний бывший участник скандального шоу «Дом-2» опубликовал совместное фото со своей супругой, 63-летней бизнесвумен Екатериной Терешкович.

Солнцев и Терешкович расписались 12 апреля в одном из загсов Москвы. Многие сомневались в искренности чувств Гогена к своей избраннице, а с финансовым состоянием Екатерины все не так радужно, как об этом сообщалось изначально. Выяснилось, что роскошный загородный дом, куда Терешкович ранее приглашала журналистов, взят в аренду, а роли личного водителя и домработницы исполнили актеры. Тем не менее Солнцев утверждал, что женится на пенсионерке по любви.

Спустя неделю после заключения брака Солнцев опубликовал в социальной сети Instagram совместное фото с супругой, сделанное в постели. «Отдыхать не работать. Хочу всем пожелать высыпаться и любить! Тогда будете сильными и красивыми как Катюша!» — подписал он фотографию и указал, что комментарии по поводу возраста его возлюбленной приниматься не будут.

Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev) 18 Апр 2018 в 4:56 PDT