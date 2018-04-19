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Гоген Солнцев опубликовал постельное фото своей престарелой жены
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Гоген Солнцев опубликовал постельное фото своей престарелой жены 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
32-летний бывший участник скандального шоу «Дом-2» опубликовал совместное фото со своей супругой, 63-летней бизнесвумен Екатериной Терешкович.
Солнцев и Терешкович расписались 12 апреля в одном из загсов Москвы. Многие сомневались в искренности чувств Гогена к своей избраннице, а с финансовым состоянием Екатерины все не так радужно, как об этом сообщалось изначально. Выяснилось, что роскошный загородный дом, куда Терешкович ранее приглашала журналистов, взят в аренду, а роли личного водителя и домработницы исполнили актеры. Тем не менее Солнцев утверждал, что женится на пенсионерке по любви.
Спустя неделю после заключения брака Солнцев опубликовал в социальной сети Instagram совместное фото с супругой, сделанное в постели. «Отдыхать не работать. Хочу всем пожелать высыпаться и любить! Тогда будете сильными и красивыми как Катюша!» — подписал он фотографию и указал, что комментарии по поводу возраста его возлюбленной приниматься не будут.
Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev) 18 Апр 2018 в 4:56 PDT
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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