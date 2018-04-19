Кто она? Илья Глинников заинтриговал поклонников фото с новой возлюбленной 

Прошло всего пара месяцев с момента расставания Ильи с победительницей шоу «Холостяк» Екатериной Никулиной из-за банальной причины: разных характеров, как в Instagram актера появилось новое интригующее фото с незнакомкой. Несколько часов назад Глинников ращместил фото очертания фигур, а подписал его романтическим стихом.
Теперь поклонники гадают: кто же прячется за силуэтом? Выдвигаются различные мнения, в том числе и о том, что девушка на фото — Мадина Тамова, участница «Холостяка», которая дошла до финала, но в итоге не получила заветного кольца. Впрочем, это маловероятно. Еще в проекте стало понятно, что восточная красавица глубоко обижена решением Глинникова и прощать его не собирается. Так что будем следить за развитием событий. К слову, экс-возлюбленная Ильи, которая разбила ему сердце, Аглая Тарасова на днях рассталась с актером Милошем Биковичем, с которым жила полтора года. Странные совпадения, не находишь?
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Фото:Instagram, Global Look Press / Pravda Komsomolskaya / Dmitry Golubovich / Nadezhda Lebedeva