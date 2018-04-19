Брак с европейцем: личные истории

Сколько в мире вы видели счастливых историй любви с иностранцами? Все они кажутся максимально счастливыми, невероятно красивыми и совсем не похожими на реальную жизнь. Мечтая выйти замуж за иностранца, мы забываем, что вообще-то они — такие же как мы, только, может быть, говорят на другом языке.

Наша редакция поговорила с людьми, которые живут с европейцами, чтобы выяснить есть ли разница в этих парах. Мы задавали всем похожие вопросы, касающиеся культуры, языка, семьи и бытовой жизни.

Венера, в браке с гражданином Евросоюза испано-английского происхождения, живут во Франции

Алистер наполовину испанец, наполовину англичанин, поэтому есть и средиземноморская горячность и очень короткое терпение, и при этом британская флегматичность. В какой-то момент я перестала ощущать, что живу с иностранцем, что говорю с ним на иностранном языке, как-то кажется, что всё вполне натурально и «нормально».

Языкового барьера нет, общаемся по настроению на английском и на французском. Я знаю много других пар межкультурных здесь, всё зависит от людей самих, их характеров и образа жизни, какие-то особенные различия между бэкграундами не ощущаются особо. Может это ещё и потому что я живу заграницей уже три года, и Франция стала мне домом. Но различия есть культурные, конечно.

Помню как он удивился, когда я ему первый раз приготовила ужин на одном из первых свиданий, потому что европейские женщины не готовят.

На самом деле, разницы между иностранцем и русским практически нет (я жила во Франции с русским тоже), кроме того, что говоришь на другом языке и приходится переводить и объяснять почему я ржу с какого-нибудь русскоязычного твита и что там написано.

Мои родственники восприняли Алистера хорошо, хотя я долго скрывала, потому что не люблю отвечать на лишние вопросы. Но мои родители его заочно полюбили, потому что увидели, что и я довольна, ну и, наверное, раз нейрохирург, значит, не может быть плохим человеком.

Лёгкие бытовые недопонимания если и есть, то только с финансовой точки зрения. Я не привыкла считать кто сколько на кого потратил, кто сколько раз мыл посуду, кто готовил вчера, а кто сегодня. Я захотела — я сделала. Но у европейцев это самое равноправие иногда перегибает, и были попытки поделить обязанности ровно напополам.

Но это было только в начале жизни под одной крышей, сейчас эти границы смылись. Кто пришёл раньше — тот и готовит, например. Но одно осталось четко и это работает: продукты раз в неделю ходим покупать, платим по очереди (сегодня я, в следующий раз — ты), и уборку квартиры тоже делим, по секторам. Недопониманий каких-то других я не помню, просто мы лёгкие оба в этом вопросе.

А еще недавно смотрели «Иронию судьбы», он героически выдержал три часа, где-то даже поржал, а потом говорит «Рьязанофф это русский Годар, да?».

Миша, в браке с жительницей Великобритании, живут в России

Моя жена перед приездом в Россию долгое время жила в Европе, поэтому некоторые чисто английские приколы ушли из быта. Я на должном уровне вникаю в английский менталитет. Оба мы терпеть не можем западные приколы типа феминизма и прочего «нового», у нас полное взаимопонимание и здоровые жизненные и семейные ценности. В семье мы говорим по-английски. Она очень хочет выучить русский, но на это нужно много времени и сил, заниматься, найти педагога или записаться на курсы, в общем пока времени не найти.

Первое впечатление о семье было простое: семья как семья!

Есть, конечно, английская специфика (типа чая с молоком по утрам), а так они очень милые и простые люди, таких семей тысяча в России, ничего сверхъестественного. Меня они прекрасно приняли, у нас нет никакого недопонимания ни с одной стороны, все друг друга любят. Культурные недопонимания есть, как раз, наверное, на уровне кино это проще всего объяснить.

Она упорно не понимает советскую классику, но обожает "Собачье сердце" и "Брата", например. Я не до конца могу понять в классические английские скетчи. Но в целом это совсем не напрягает, так как мы оба любим документальное кино.

Филипп, состоял в длительных отношениях с француженкой итальянского происхождения, жили во Франции

Я учился во Франции и познакомился с Дельфиной в 10 классе. Она была родом из маленькой деревушки около Гренобля. Папа — француз, учитель по истории и по совместительству мэр этой деревне, а мама — итальянка и преподаватель итальянского языка. Встречались мы с ней больше восьми лет, сожительствовали через 3 года после знакомства, но так и не поженились. Разъехались оба в разные страны и наши отношения сошли на нет. Какие-то французские черты мне были понятны в ней, но что касается её итальянского бэкграунда, он для меня всегда оставался загадкой. Её любовь к революционным итальянским песням середины 20 века, по всей видимости, музыкально был привит ей мамой, а левые взгляды её папой, что и давало этот коктейль.

Характер, как мне казалось, у нее был крайне вспыльчивый, я списывал его на южные корни.

Хотя дед у нее был очень спокойный, да и родился он на севере Италии, но вроде бы бабушка была из Неаполя. И вся её семья этим почему-то очень гордилась. В начале наших отношений мы говорили по английски, так как мой французских был еще так себе. Но постепенно, где-то через пол года, мы начали общаться на двух языках и, вскоре, перешли незаметно для самих себя на французский. Это происходит очень натурально.

Мне кажется человек может привыкнуть к любому методу общения, даже языку жестов или азбуке морзе и перестать замечать его сложность. Семья Дельфины была такой, какой можно представить себе классическую семью из Италии.

Громкую, сильную характером маму и тихого скромного папу, который большую часть времени проводил на работе или в мэрии, а дома садился в кабинет и читал книги по истории. Жили они в двухэтажном большом доме, который был ветховат, но вполне уютным, за счет всяческих антикварных украшений: ваз, хрусталя, старинных афиш и брошюр, предметов с барахолки. Был даже подвал для вина и всякой утвари. У них в семье было принято всегда что-то коллекционировать.

Так, например, в 2003 году я узнал как пользоваться аукционом ebay . Родственники меня приняли спокойно. Я был не первый ее парень, которого Дельфина познакомила с родителями. Я был старше ее на 2 года, учился в той же школе, что и она. Да, я был русским, но вроде добрым и вежливым. Им этого хватало, чтобы относиться ко мне по-родственному.. Никогда не понимал, но Дельфина категорически запрещала мне носить и даже мерить рубашки с короткими рукавами, объясняя это тем, что в них ходят исключительно лузеры или безвкусные дядьки.

Тогда я старался в это верить, но вместе с нашим расставанием, я постепенно пересмотрел очень многие стереотипы, отношения к вещам и даже людям вокруг, которые мне привила наша совместная жизнь. Больше всего проблем мне создавали моменты, когда я встречался с моими закадычными русскими друзьями, которых я знал уже несколько лет.

Я должен был говорить на французском, чтобы Дельфина понимала, но это было так ненатурально, что я не мог продержаться и пяти минут, мне было неловко шутить с ними на французском, это выходило глупо, хотелось просто говорить по-русски. Даже после нескольких лет жизни, это были для меня самые неловкие моменты и до самого конца наших отношений, я так и не смог переступить через этот барьер.

В итоге это она немного подучила русский язык и потихоньку начала вникать в наши разговоры. В целом, привыкнуть можно почти ко всему, но есть одна вещь, которую нельзя обмануть, это любовь. Если она есть, и оба партнера её поддерживают каждый день, то совместная жизнь может быть долгой и счастливой. А если к ней относиться небрежно, то кто-то рано или поздно всё равно уйдёт.