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Михалков заявил, что не приемлет скандалы с домогательствами
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Михалков заявил, что не приемлет скандалы с домогательствами 

RT на русском 2 часа назад
«Я согласен с Катрин Денёв, которая совершенно справедливо сказала, что вы разрушаете отношения между мужчинами и женщинами. Вы пугаете мужчин подходить к женщинам, привлекая их подходить к другим мужчинам. Мне кажется, это во многом тенденция, которая мною неприемлема», — сказал Михалков.
Он также прокомментировал скандал с режиссёром Харви Вайнштейном.
«Вы знаете, я могу Вайнштейну только позавидовать. Когда тебя, не обладающего внешностью Ален Делона, любят такие красивые женщины… Но всё вместе — это абсолютная порнография, я этого не приемлю», — добавил режиссёр.
В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, из которых стало известно, что Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности, по отношению к актрисам, которым обещал помочь с карьерой в Голливуде.
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