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Еще одна модель? Бруклин Бекхэм проводит время с «девушкой мечты» Джастина Бибера
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Еще одна модель? Бруклин Бекхэм проводит время с «девушкой мечты» Джастина Бибера 

Peopletalk 4 часа назад
Фото: Peopletalk
После расставания с Хлоей Морец (21) Бруклин Бекхэм (19) пустился во все тяжкие и теперь общается то с одной моделью, то с другой. Сначала его застали за поцелуями с Лекси Вуд (20), а вот на «Коачелле» он веселился уже с моделью Мередит Микельсон (17).
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А вчера в Instagram Бруклина появилась фотография уже третьей по счету девушки за неделю, с которой он проводит время. На фото брюнетка прикрывает лицо руками, но подписчикам Бекхэма удалось быстро ее узнать — оказалось, это «девушка мечты» Джастина Бибера (24) Синди Кимберли (20).
Shy tings…
Публикация от bb (@brooklynbeckham)
18 Апр 2018 в 4:47 PDT  В 2016-м Бибер опубликовал ее фото на своей странице, и после этого Синди прославилась и стала моделью.
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Напомним, еще в начале марта поклонники Бруклина и не подозревали, что в его отношениях с Хлоей Морец что-то не так. Пара была вместе с 2014 года, влюбленные часто выходили в свет и признавались друг другу в любви в социальных сетях. Последний раз их видели на улицах Нью-Йорка в день рождения Бруклина, 4 марта. О расставании пары не было известно никому, пока папарацци не поймали Бекхэма, целующегося с моделью Playboy.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eshhe-odna-model-bruklin-bekhem-provodit-vremya-s-devushkoj-mechty-dzhastina-bibera/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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