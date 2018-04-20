Еще одна модель? Бруклин Бекхэм проводит время с «девушкой мечты» Джастина Бибера

После расставания с Хлоей Морец (21) Бруклин Бекхэм (19) пустился во все тяжкие и теперь общается то с одной моделью, то с другой. Сначала его застали за поцелуями с Лекси Вуд (20), а вот на «Коачелле» он веселился уже с моделью Мередит Микельсон (17).

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А вчера в Instagram Бруклина появилась фотография уже третьей по счету девушки за неделю, с которой он проводит время. На фото брюнетка прикрывает лицо руками, но подписчикам Бекхэма удалось быстро ее узнать — оказалось, это «девушка мечты» Джастина Бибера (24) Синди Кимберли (20).

Shy tings…

Публикация от bb (@brooklynbeckham)

18 Апр 2018 в 4:47 PDT В 2016-м Бибер опубликовал ее фото на своей странице, и после этого Синди прославилась и стала моделью.

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Напомним, еще в начале марта поклонники Бруклина и не подозревали, что в его отношениях с Хлоей Морец что-то не так. Пара была вместе с 2014 года, влюбленные часто выходили в свет и признавались друг другу в любви в социальных сетях. Последний раз их видели на улицах Нью-Йорка в день рождения Бруклина, 4 марта. О расставании пары не было известно никому, пока папарацци не поймали Бекхэма, целующегося с моделью Playboy.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eshhe-odna-model-bruklin-bekhem-provodit-vremya-s-devushkoj-mechty-dzhastina-bibera/