Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь

Знакомства на одну ночь случались, пожалуй у каждого мужчины. Кому-то такие внезапные встречи и расставания запоминаются на всю жизнь своей оригинальностью, яркостью и эффектностью, а кто-то помнит о них по менее радужным причинам.

У этих мужчин нашлось достаточно силы духа, чтобы поведать о них:

"Эта история произошла сразу после того, как я переехал в другой город после расставания с девушкой. Отношения с ней длились целых три года, она была важной частью моей жизни. Чтобы отвлечься от грустных мыслей я выбрался в ночной клуб, позвав с собой соседей-сверстников, с которыми мы вместе снимали квартиру. Внезапно я остался один как только мы зашли внутрь. Но тут же увидел девушку, с которой захотел познакомиться: мы мило общались, веселились и, конечно же, много выпивали.

Мы уже знатно надрались, когда решили выйти из клуба на улицу. Затем вызвали такси и отправились к ней домой. Продолжение вечера было очевидным, но я был настолько пьян, что завалился на ее кровать, как только открылась входная дверь. Я периодически просыпался от того, что ее пальцы ног задевали мои уши, нос и щеки. Я обнаружил, что оказывается, мы спим в одной кровати, но по разные стороны. Поэтому мне периодически приходилось убирать ее ноги от своего лица. Она, кстати, спала просто мертвым сном. А я так и не смог отдохнуть. Это было странно".

Герой второй истории незадолго до происходящих событий развелся с женой. Они были вместе 18 лет, поэтому холостяцкая жизнь была в новинку:

"Я решил установить Tinder как-то вечером. Я отмечал в тот день свой день рождения. Ну, как отмечал, пил в одиночестве. И когда я уже был почти в стельку, то приложение оповестило меня о том, что мне подобрана пара. Как я мог ее выбрать вообще? Хотя с фотографии на меня смотрела девушка в супергеройском топе и в больших черных очках — вполне себе секси. В общем, мы недолго болтали, она почти сразу предложила встретиться, что мы и сделали пару дней спустя. Я проболтался про свой день рождения, поэтому она принесла мне букет подсолнухов в качестве подарка. Хотя я бы сказал, что они были отвлекающим маневром… от ее лица.

Действительно, фотография в приложении существенно отличалась от того, что я мог видеть в живую. Но куда деваться? Чтобы снять стресс, мы решили выпить чего-нибудь крепкого. Слово за слово, и тут я уже нахожу себя прижатым к кровати, а моя новая знакомая сует мне в глотку язык. Боже мой, это был поцелуй "Чужого", серьезно вам говорю! Тут я поймал себя на мысли, что действительно твою что-то совершенно дикое и совсем не могу оправдать сам себя, но я зачем-то продолжил участвовать в этом абсурде. Я решил, пусть будет, что будет: мы разделись, я прикоснулся к ней и вдруг обнаружил щетину на ее руках. Уточнение: не подмышках, а именно руках. Она явно бреет руки бритвой и делает это не слишком регулярно. Отвратительные черные точки по всей поверхности рук, к ним даже было неприятно прикасаться. Ладно, перестаю оправдываться тем, что был пьян: все равно это случилось — мы провели ночь вместе. На следующий день она ушла практически сразу. Я больше ее не видел никогда, чему очень рад! Хотя нет.. на самом деле я видел ее однажды — Facebook подсунул мне ее профиль, я узнал ее по фото, но имя было другое. Видимо, в Tinder она использовала псевдоним для общения с мужчинами. Сначала я чуть было не ринулся ей писать, чтобы она обновила свои настройки приватности, а потом что нет, пусть делает что хочет. Мне слишком стыдно вспоминать об этой странной ночи с человеком, который мне даже не приятен. Для чего это было? Я и сам не знаю".