Что делать, если вам не нравится секс

Сексуальную жизнь нельзя наладить раз и навсегда. Наше либидо меняется в разные периоды в жизни, отношения с партнером проходят несколько этапов, поэтому рано или поздно встряска необходима всем. Вот несколько признаков, которые помогут понять, что ваш секс мог бы быть лучше.

1. Не можете признать, что хотите большего

Часто люди понимают, что не довольны своей сексуальной жизнью, но не могут признаться в этом даже себе. В отношениях сексуальная неудовлетворенность — это неудобная правда, с которой не хочется сталкиваться.

В нашей культуре предполагается, что взрослые знают все о том, что делает секс хорошим, и если мы этого не делаем, то называем себя или других плохими в постели, — отмечает секс-тренер Рен Граберт. — Так что признание того, что ты хочешь изменить свою сексуальную жизнь, часто кажется признанием, что ты плох в сексе. Но это не так.

Открытое признание того, что вы хотите большего, — это путь к здоровой и приятной сексуальной жизни.

2. У вас в отношениях хорошо все, кроме секса

Трудно сказать партнеру, что хотите перемен в интимной жизни, если все остальное идет отлично. Люди не хотят раскачивать лодку и создавать проблему, поэтому просто терпят и относятся к сексу, как к выполнению долга. Говорить о том, что вас беспокоит, — важная часть отношений, а не угроза. Попытка игнорировать проблему может привести к еще большим трудностям и даже к потере партнера.

3. Думаете, что секс не так уж важен

Получение оргазма и продолжение рода далеко не единственные функции секса. Если вам не перевалило за 70, это все еще не менее важная часть отношений, чем наличие общих интересов, понимание и поддержка. Отсутствие удовольствия или желания — это не то, что можно не замечать и оставаться счастливой парой. Неудивительно, что многие девушки игнорируют свои потребности в сексе. Таковы издержки патриархального воспитания, где секс — это, прежде всего, инструмент ублажения мужчины и прямая женская обязанность. Если чувствуете, что секс в отношениях для вас не в приоритете, самое время встряхнуться и пересмотреть свое отношение к удовольствию.

4. Вы не ждете секса

Если раньше возбуждались от одной мысли о своем парне и не могли прожить без близости неделю, а сейчас не чувствуете того же — ваша сексуальная жизнь вызывает беспокойство. Да, со временем страсть в паре немного утихает, но падение либидо нельзя назвать обычным этапом развития отношений. Женское удовольствие неразрывно связано с эмоциями, поэтому не стесняйтесь получать их из совместных сексуальных экспериментов.

5. Ваш секс всегда проходит по расписанию

Когда живешь в напряженном графике, нет ничего плохого, чтобы планировать секс, как и другие повседневные дела. Это позволяет вам обоим скоординировать свои ожидания и подготовиться. Однако близость по расписанию не должна стать единственной формой интимной жизни.

Ничто не заменит спонтанный секс, и если не помните, когда в последний раз поддавалась страстному порыву, вашим отношениям определенно не хватает огня. Вы можете сохранить искру честным разговором и эмоциональной близостью в этом вопросе, хотя смена обстановки тоже не повредит. Старый добрый спонтанный секс в машине раскачает самые унылые отношения.

6. Не позволяете себе получить достаточно удовольствия

Чтобы понять, что по вашей сексуальной жизни пора ударить дефибриллятором, нужно в первую очередь оценить уровень собственного удовольствия. Казалось бы, куда уж проще, но, как показывают исследования, далеко не все в курсе, что представляет из себя хороший секс. По данным американского Национального обследования сексуального здоровья и поведения, мужчины на вопрос «что такое хороший секс?» чаще всего отвечали «оргазм».

Ни слова о том, что предшествует эякуляции — предварительных ласках или эмоциональной близости. С женщинами все еще грустнее, ведь для большинства опрошенных удачный секс — это секс без боли. Фантастическая непритязательность! Важнейший элемент здоровой сексуальной жизни — это возбуждение, а оно требует изобретательности. Вам нужны новые захватывающие интимные переживания и ощущения, которые избавят от сексуальной неудовлетворенности. Признаться, что вы с парнем еще не успели отпраздновать серебряную свадьбу, а вашему сексу уже нужен апгрейд, тяжело. Но то, что вам может дать такая откровенность, стоит всех переживаний.