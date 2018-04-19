Что нам опять готовит Рианна?

Певица Рианна опять заинтриговала своих поклонников. На этот раз звезда выложила фотографию, где на двух экранах телевизора изображены части тела Рианны. Подпись к данной фотографии: «Они рассказали вам об этом?» А теперь мы гадаем, чтобы этот пост мог значить? Может, Рианна собирается выпустить собственную линию белья? В Социальных сетях уже появилась отдельная страница Savage, и Рианна является главным подписчиком.

А может, звезда готовит новый клип? И это фотография из отрывка?

Неважно, что это будет, мы знаем — это бомба! Рианна, ждем подробностей!