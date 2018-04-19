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Что нам опять готовит Рианна?
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Что нам опять готовит Рианна? 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Певица Рианна опять заинтриговала своих поклонников. На этот раз звезда выложила фотографию, где на двух экранах телевизора изображены части тела Рианны. Подпись к данной фотографии: «Они рассказали вам об этом?» А теперь мы гадаем, чтобы этот пост мог значить? Может, Рианна собирается выпустить собственную линию белья? В Социальных сетях уже появилась отдельная страница Savage, и Рианна является главным подписчиком.
А может, звезда готовит новый клип? И это фотография из отрывка?
Неважно, что это будет, мы знаем — это бомба! Рианна, ждем подробностей!
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