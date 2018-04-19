Странные вещи, которые происходят с влюбленными

Поведение обычного и влюбленного человека имеет массу различий, которые ученые связывают прежде всего с активностью важных гормонов. Это чувство может опьянять, исцелять и гипнотизировать, а также с организмом наблюдаются и другие странные вещи, когда человек кем-то увлечен.

Зависимость

При сильной влюбленности индивид на постоянной основе думает о предмете своего воздыхания и горит желанием проводить с ним все время. Такое пристрастие объясняется тем, что в указанный период особую активность проявляют те же участки мозга, что задействованы при кокаиновой зависимости. Именно поэтому в разлуке со второй половиной человек может ощущать себя подавлено, а чувство эйфории в состоянии обеспечить даже не сопровождающиеся взаимностью влюбленности.

Опьянение

“Гормон любви” окситоцин на организм действует так же, как и при алкогольном опьянении: индивид несколько раскрепощается, становится более доверчивым, а также желает физической близости с кем-либо. Поэтому подвыпившие люди жаждут объятий и мимолетных прикосновений, как и влюбленные пары.

Голос

Американские ученые выяснили, что влюбленность меняет даже голос человека, поскольку людям свойственно подражать своему партнеру, если тот им сильно симпатичен. Поэтому при телефонной беседе с объектом воздыханий голос девушек становился более хриплым и низким, а у мужчин он, напротив, повышается.

Болезни

Оказалось, «гормоны любви» помогают не так резко реагировать на внешние раздражители, например, боль, поскольку нейромедиаторы являются природным болеутоляющим. Для заметного снижения болевых ощущений достаточно просто посмотреть на фотографию возлюбленного.

Сон

Из-за избытка чувств к объекту своей влюбленности многие испытывают трудности с засыпанием, чего не отрицают и научные работники. В среднем, сон охваченного ощущением любви человека сокращается примерно на час, но при этом он не чувствует упадка энергии и сил.

Вкус

В ходе эксперимента нидерландских ученых две группы студентов писали эссе о ревности и любви. После этого они продегустировали разную еду и напитки, в результате чего выяснилось, что те испытуемые, которые писали о любви, чувствовали все более сладким. Ученые пришли к выводу, что наличие влюбленности влияет на ощущение вкуса.

Забота

Ученые в 2014 предложили понятие «сострадательной любви», когда человек проявляет заботу к объекту своей симпатии. Считается, что забота о возлюбленном в начале романтической связи является верным признаком того, что это может перерасти в более сильные чувства.