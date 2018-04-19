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The Weekend не настроен на серьезные отношения с Беллой Хадид
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The Weekend не настроен на серьезные отношения с Беллой Хадид 

Журнал ОК! 1 час назад
Об этом рассказал источник, близкий к артисту. Он также добавил, что исполнитель наслаждается одинокой жизнью и не собирается строить с кем-то отношения.
«Он не будет строить серьезные отношения ни с Беллой Хадид, ни с другими девушками. Сейчас он одинок и ему это определенно нравится», — рассказал источник.
Напомним, что певца The Weekend и модель Беллу Хадид заметили целующимися на музыкальном фестивале Coachella. Очевидцы сообщили, что Белла весь вечер сидела на коленях у исполнителя, а затем они вместе покинули мероприятие. Позже модель оправдалась за фотографии, но поклонники уверены, что пара просто скрывает свои отношения.
Белла Хадид и The Weekend расстались в 2016 году после года отношений.
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