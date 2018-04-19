The Weekend не настроен на серьезные отношения с Беллой Хадид

Об этом рассказал источник, близкий к артисту. Он также добавил, что исполнитель наслаждается одинокой жизнью и не собирается строить с кем-то отношения.

«Он не будет строить серьезные отношения ни с Беллой Хадид , ни с другими девушками. Сейчас он одинок и ему это определенно нравится», — рассказал источник.

Напомним, что певца The Weekend и модель Беллу Хадид заметили целующимися на музыкальном фестивале Coachella. Очевидцы сообщили, что Белла весь вечер сидела на коленях у исполнителя, а затем они вместе покинули мероприятие. Позже модель оправдалась за фотографии, но поклонники уверены, что пара просто скрывает свои отношения.

Белла Хадид и The Weekend расстались в 2016 году после года отношений.