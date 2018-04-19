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Счастливая Дженна Деван в нижнем белье (фото)
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Счастливая Дженна Деван в нижнем белье (фото) 

Журнал ОК! 45 минут назад
Кажется, Дженна Деван быстро реабилитируется после развода с Ченнингом Татумом. Сначала актриса поблагодарила своих поклонников за любовь и поддержку, а теперь делится с ними фотографиями, где позирует в нижнем белье.
Дженна поделилась фотографией в инстаграм, где изображена она на кровати, одетая в нижнее белье и рубашку, а в руках она держит чашку кофе. На публикации видно, что она улыбается, а также заметно, что актриса в хорошей форме. В подписи к фотографии она отметила бренд белья.
Напомним, что Дженна Деван и Ченнинг Татум познакомились на съемках фильма «Шаг вперед». Супруги состояли в браке более 9 лет.
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