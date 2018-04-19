Счастливая Дженна Деван в нижнем белье (фото)

Кажется, Дженна Деван быстро реабилитируется после развода с Ченнингом Татумом. Сначала актриса поблагодарила своих поклонников за любовь и поддержку, а теперь делится с ними фотографиями, где позирует в нижнем белье.

Дженна поделилась фотографией в инстаграм, где изображена она на кровати, одетая в нижнее белье и рубашку, а в руках она держит чашку кофе. На публикации видно, что она улыбается, а также заметно, что актриса в хорошей форме. В подписи к фотографии она отметила бренд белья.

Напомним, что Дженна Деван и Ченнинг Татум познакомились на съемках фильма «Шаг вперед». Супруги состояли в браке более 9 лет.