Пэрис Хилтон пойдет под венец в той же церкви, где венчались ее родители

Пэрис Хилтон вовсю готовится к церемонии бракосочетания с актером Крисом Зилка , и уже выбрала церковь, где будет проходить венчание. Об этом сообщила мама Пэрис, Кати Хилтон, она также раскрыла, что само торжество состоится зимой. Она также добавила, что все будет очень красиво и изящно, так как ее дочь самостоятельно занимается подготовкой.

Несмотря на то, что Пэрис по-прежнему отказывается от комментариев по поводу свадьбы, ее мама уже сообщила самое главное — место, где будущие молодожены скажут друг другу «да». Это будет Good Shepherd Church, которая находится в Миннеаполисе.

«Она выйдет замуж в той же церкви, в которой прошла наша с Ричардом свадьба. Это наша семейная церковь. Бабушка и дедушка Пэрис ходят туда каждое утро», — добавила Кати Хилтон.

Напомним, что Пэрис Хилтон и Крис Зилка объявили о помолвке в январе 2018. Предложение любимой 33-летний актер сделал во время катания на лыжах в Аспене, Колорадо. О счастливом событии светская дива сообщила в своем Инстаграм. Также Хилтон призналась, что уже планирует свадьбу и что мечтает родить дочь. Недавно стало известно, что Пэрис заключит со своим возлюбленным брачный договор