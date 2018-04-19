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За какой секс женщины готовы платить
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За какой секс женщины готовы платить 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Женщинам секс достается, как правило, даром. Но не всем и не всякий. За какой секс они готовы платить, рассказывают прекрасные дамы.

Госпожа Ева

Я живу с партнером, мне 32 года, и я профессиональная доминатрикс, правда, частично на пенсии.
Когда я осваивала азы своей профессии, найти доминанта-мужчину было легко, но, когда дело касается женщин, все становится в разы сложнее. И да, мне приходилось платить за секс с ними, чтобы понять, как вообще работает настоящая доминатрикс. У меня есть кумиры, которые достигли невероятных высот в искусстве подчинения. Они мне показывают, как мои «рабы» должны «служить» мне. Когда я практикую БДСМ, обычно оговариваю, что не причиняю боль и не оставляю следов, но это всегда на грани. И первостепенную роль играет то, что вы обсудили с партнером-«рабом», что называется, на берегу. Здесь я большая сторонница строгих правил. Об этом знает и мой прекрасный партнер, хотя сейчас мы оба с ним абсолютно моногамны.

Эми из Брайтона

Я вышла замуж после 30. Служу в армии, нахожусь в отличной форме и прибегаю к секс-услугам раз в три-четыре недели. Я плачу доминатрикс. Мой фетиш — смертная казнь. Когда я встречаюсь женщину-профи, я даю возможность проявиться моей сабмиссивной стороне. Самое важное для меня — сохранить анонимность, чтобы не лишиться работы и семьи. И за секс-услуги на таких условиях, я готова платить. Своему мужу о своих фантазиях не рискую рассказывать.

Кайла из Саутгемптона

Мне 42 года и, по иронии судьбы, я и сама был секс-работником. Прекратив эту деятельность, я поняла, что больше всего любила вот эту простоту и анонимность. И я начала скучать. Пробовала знакомиться на сайтах, но там у мужчин были такие списки, что они хотели бы, чтобы я с ними сделала, а они — со мной. Мне странно было такое видеть, ведь я только что вышла из этой сферы, а тут от меня ждут то же самое, но бесплатно. Словом, это болото. В конце концов, я нашла человека, который на 10 лет моложе меня. И все почти получилось, но в последний момент не срослось. Плэтому продолжаю поиски. Платить за секс кажется таким удобным для мужчин, но это действительно несправедливо, если вы женщина.
Женский форум
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