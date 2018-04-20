Фотографии пар, женатых уже более 50 лет, заставляют поверить в настоящую любовь

Чувство, которое длилось бы всю жизнь, существует. Это настоящая искренняя любовь. Книга «Влюбленные» фотографа Лорен Фляйшман наглядно демонстрирует эту истину. Женщина на протяжении нескольких лет собирала снимки пар, которые прожили бок о бок больше 50 лет.

На создание такого трогательного проекта ее вдохновили дедушкины письма, которые он во время войны писал своей супруге — бабушке Лорен. В них было так много красивых признаний и веры в счастливое совместное будущее! Эти чувства запали фотографу глубоко в душу, и она отправилась на поиски такой любви среди других пар.

Лорен рассказывает, что ее модели не чувствуют себя старыми. Они говорят, что ощущают себя молодыми влюбленными, чувства которых за 50 лет ни капельки не ослабли.