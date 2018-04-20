Ещё
Фотографии пар, женатых уже более 50 лет, заставляют поверить в настоящую любовь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фотографии пар, женатых уже более 50 лет, заставляют поверить в настоящую любовь 

Карельские вести 24 минуты назад
Фото: Карельские вести
Чувство, которое длилось бы всю жизнь, существует. Это настоящая искренняя любовь. Книга «Влюбленные» фотографа Лорен Фляйшман наглядно демонстрирует эту истину. Женщина на протяжении нескольких лет собирала снимки пар, которые прожили бок о бок больше 50 лет.
На создание такого трогательного проекта ее вдохновили дедушкины письма, которые он во время войны писал своей супруге — бабушке Лорен. В них было так много красивых признаний и веры в счастливое совместное будущее! Эти чувства запали фотографу глубоко в душу, и она отправилась на поиски такой любви среди других пар.
Лорен рассказывает, что ее модели не чувствуют себя старыми. Они говорят, что ощущают себя молодыми влюбленными, чувства которых за 50 лет ни капельки не ослабли.
Карельские вести: последние новости
10 способов добавить в миссионерскую позу остроты И тем, и другим: 7 популярных мифов о бисексуальности Девичник в Мексике: Гвинет Пэлтроу отдыхает с подругами на курорте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые скандальные фото знаменитостей11
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом29
«Интернет развязал руки бабам с грязными ртами»49
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Квитко озадачила фанатов своим бюстом156
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение