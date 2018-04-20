Ещё
Дженнифер Энистон впервые появилась на публике после новости о разводе с Джастином Теру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дженнифер Энистон впервые появилась на публике после новости о разводе с Джастином Теру 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Дженнифер Энистон
Два месяца назад 49-летняя Дженнифер Энистон и 46-летний Джастин Теру объявили о разводе. Все это время актриса сторонилась публичных мероприятий и посещала лишь вечеринки друзей, но наконец-то вернулась к активной светской жизни. Минувшим днем она стала участницей ежегодного молодежного форума WE Day в Калифорнии.
Дженнифер присоединилась к другим знаменитостям, которые поддерживают это мероприятие, направленное на привлечение подростков к решению местных и глобальных проблем.
Дженнифер Энистон
Для своего первого публичного выступления (Джен взяла в руки микрофон на сцене) после развода, Энистон надела джинсы, футболку с логотипом WE Day и пиджак, рукова которого ей пришлось закатать, потому что на одной руке актриса носит лечебную повязку. С этой лангеткой, к слову, она пришла на свадьбу Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака.
На WE Day Энистон произнесла речь на сцене и выглядела спокойной и счастливой. По информации инсайдеров, в тяжелый период расставания с Теру после двух лет брака ее поддержали друзья.
У Джен очень заботливые друзья. Они всегда приглашают ее на вечеринки, а она любит общаться с ними,
— сказал источник из окружения звезды.
Карельские вести: последние новости
10 способов добавить в миссионерскую позу остроты Фотографии пар, женатых уже более 50 лет, заставляют поверить в настоящую любовь Без слез на эти фото смотреть нельзя… Последний год жизни любящей супружеской пары
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые скандальные фото знаменитостей14
«Интернет развязал руки бабам с грязными ртами»51
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом31
Квитко озадачила фанатов своим бюстом156
6 причин стать донором
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение