Дженнифер Энистон впервые появилась на публике после новости о разводе с Джастином Теру

Два месяца назад 49-летняя Дженнифер Энистон и 46-летний Джастин Теру объявили о разводе. Все это время актриса сторонилась публичных мероприятий и посещала лишь вечеринки друзей, но наконец-то вернулась к активной светской жизни. Минувшим днем она стала участницей ежегодного молодежного форума WE Day в Калифорнии.

Дженнифер присоединилась к другим знаменитостям, которые поддерживают это мероприятие, направленное на привлечение подростков к решению местных и глобальных проблем.

Дженнифер Энистон

Для своего первого публичного выступления (Джен взяла в руки микрофон на сцене) после развода, Энистон надела джинсы, футболку с логотипом WE Day и пиджак, рукова которого ей пришлось закатать, потому что на одной руке актриса носит лечебную повязку. С этой лангеткой, к слову, она пришла на свадьбу Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака.

На WE Day Энистон произнесла речь на сцене и выглядела спокойной и счастливой. По информации инсайдеров, в тяжелый период расставания с Теру после двух лет брака ее поддержали друзья.

У Джен очень заботливые друзья. Они всегда приглашают ее на вечеринки, а она любит общаться с ними,

— сказал источник из окружения звезды.