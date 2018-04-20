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Натянутая улыбка и грустный взгляд: Дженнифер Энистон впервые вышла в свет после развода
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Натянутая улыбка и грустный взгляд: Дженнифер Энистон впервые вышла в свет после развода 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В середине февраля Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о разводе спустя два года после свадьбы. По словам экс-супругов, они расстались как пара, но при этом остались друзьями. Джастину уже начали приписывать новые романы. В свою очередь Дженнифер была замечена в компании экс-супруга Брэда Питта. Поклонники начали говорить о воссоединении пары, но оказалось, что сердце актера занято другой женщиной. До сегодняшнего момента публичных выходов у Энистон не было. 19 апреля актриса впервые вышла в свет после развода. Дженнифер появилась на ежегодном молодежном форуме WE Day в Калифорнии. Для выхода Энистон выбрала casual-наряд. Дженнифер старалась держать лицо и улыбаться, но по ней все равно было заметно, что это больше похоже на вынужденную меру, чем на ее натуральные эмоции.
А как тебе кажется, оправилась ли Дженнифер после расставания с Джастином или же нет?
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Фото:Global Look Press, Getty Images
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