Натянутая улыбка и грустный взгляд: Дженнифер Энистон впервые вышла в свет после развода

В середине февраля Дженнифер Энистон Джастин Теру объявили о разводе спустя два года после свадьбы. По словам экс-супругов, они расстались как пара, но при этом остались друзьями. Джастину уже начали приписывать новые романы. В свою очередь Дженнифер была замечена в компании экс-супруга Брэда Питта . Поклонники начали говорить о воссоединении пары, но оказалось, что сердце актера занято другой женщиной. До сегодняшнего момента публичных выходов у Энистон не было. 19 апреля актриса впервые вышла в свет после развода. Дженнифер появилась на ежегодном молодежном форуме WE Day в Калифорнии. Для выхода Энистон выбрала casual-наряд. Дженнифер старалась держать лицо и улыбаться, но по ней все равно было заметно, что это больше похоже на вынужденную меру, чем на ее натуральные эмоции.

А как тебе кажется, оправилась ли Дженнифер после расставания с Джастином или же нет?

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Фото:Global Look Press, Getty Images