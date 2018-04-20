Бузова со слезами вспомнила о Тарасове

Всего за полтора года Ольге Бузовой удалось совершить потрясающий карьерный взлет. Она стала популярной певицей и даже стала лицом канала ТНТ. Предполагается, что одним из стимуляторов Ольги стал развод с Дмитрием Тарасовым . Казалось бы, все хорошо — что хорошо кончается, однако Ольга до сих пор не может забыть экс-супруга.

В беседе с рэпером Баста в рамках нового проекта музыканта Бузова не смогла удержаться о рассуждений о предательстве. «Я никогда никому не хотела мстить и, наверное, не буду. Всю боль я переживаю в себе, я не иду с агрессией на людей. Даже когда меня бросают, унижают, оскорбляют, я не мщу им в ответ публично. Я это все переживаю в себе».

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19 Апр 2018 в 10:00 PDT Когда же речь зашла о браке Дмитрия Тарасова с Анастасией Костенко Бузова не смогла сдержать слез. «Столько времени прошло, я стараюсь не говорить на тему. Когда говорю, я плакать начинаю».