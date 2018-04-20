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Почему современные мужчины «охладели» к сексу
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Почему современные мужчины «охладели» к сексу 

Умная 5 минут назад
Фото: depositphotos.com
Осенью 2017 года американские ученые повергли общественность в настоящий шок: они выяснили, что современных мужчин секс стал интересовать гораздо меньше, чем раньше. Издание Archives of Sexual Behavior опубликовало лонгитюдное исследование, основанное на данных, полученных в период с 2000 по 2004 год и с 2010 по 2014 год. Выяснилось, что интерес жителей США к половым отношениям значительно уменьшился с течением времени. Попытаемся понять, почему мужчины «охладели» к сексу.
Вот-первых, сами учёные объясняют подобную тенденцию снижением количества заключаемых браков. По их мнению, многие мужчины не имеют постоянных половых партнёров, что приводит к снижению частоты секса. Однако давайте поразмышляем: если среднестатистический мужчина может прийти в бар, угостить стаканчиком алкоголя женщину, которая также ищет «отношений на одну ночь», а затем легко получить быстрый секс без обязательств, о каком интересе может идти речь?
Ещё несколько столетий назад женщины были менее раскрепощенными, а для получения «запретного плода» было необходимо жениться и брать на себя ответственность. Секс был своеобразной «наградой», к которой нужно было стремиться, пытаясь растопить лёд женского сердца всевозможными хитрыми ухаживаниями. Современные реалии сделали секс быстрым и легкодоступным, поставив в один ряд с ежедневным стаканчиком утреннего американо и снизив интерес к процессу.
Вторая причина также связана с изменением «имиджа» самого секса. В книге Анны Роткирх «Мужской вопрос: любовь и секс трех поколений в автобиографиях петербуржцев» описано исследование разницы отношения к сексу советских и современных петербуржцев. Анализу психологов подвергались автобиографические и довольно откровенные записи испытуемых.
Оказалось, что советский гражданин жаждал секса, находился в постоянном поиске удовольствия, любви и наслаждения. Советский образ «романтичного рыцаря» тяготился гнетом политической системы и мечтал о духовном и телесном наслаждении. Секс в представлении советского мужчины был таинством, высшим воплощением любви и преданности своей женщине. Современный секс напоминает скорее кардиотренировку, он стал схематичнее и проще.
Информационное поле вокруг мужчины соткано так, что секс в нем — это не высшее таинство, а способ оставаться здоровым, способ снять стресс и напряжение. Закономерным итогом такого изменившегося отношения к сексу станет и охлаждение к его природе.
Третья возможная причина — это банальная нехватка времени и увеличение напряжения и стресса в течение дня. Известно, что постоянный стресс действует на мужчин пагубно, уменьшая количество тестостерона в крови, тем самым снижая его интерес к сексу.
Современный мужчина озабочен проблемами на работе, финансовыми вопросами, стремится во всем быть идеальным. А постоянная гонка за идеалом непременно ведёт к невротическому состоянию. О сексуальных отношениях в таких условиях не может идти и речи.
Ситуация неутешительная, но вопрос решаемый. Поскольку человек — существо биосоциальное, его мысли и отношение к окружающей действительности во многом зависят от социального мнения по тому или иному вопросу. Формированием таких мнений занимаются так называемые «социальные институты» (семья, школа, СМИ и другие). Разумеется, это не единовременный процесс, но поменять парадигму мышления возможно.
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