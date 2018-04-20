Где в большом городе искать любовь

Искать партнёра — дело комплексное и, так уж получилось, загадочное. Почему у одних получается, а у меня нет? Что надо сделать, чтобы вызвать интерес? Где именно искать любовь?

Мы задаёмся вопросом — индустрия предлагает ответ: быстрые свидания и приложения для знакомств, ночные клубы и бары, брачные агентства: всё это есть. Однако такие, назовём их «нарочные», знакомства, часто оказываются тратой времени. Во многом из-за того, что двое просто друг другу не подошли, но часто и из-за искусственной атмосферы таких свиданий, скорее запланированных, чем естественных, случайных. Из встреч, которые мы проектируем своими руками, договариваясь по интернету или присаживаясь за барную стойку, исчезает романтика, и общение часто остаётся пресным или приятельским. Но ищем-то мы другого!

Ищите любовь по общим интересам

Интернет, к счастью, подарил нам не только бум сайтов знакомств, но и множество сообществ по интересам. В таких местах: дискуссионных клубах, спортивных секциях, на обучающих курсах и благотворительных акциях, людей объединяет не отчаянное и на самом деле разрушающее желание встретить родственную душу прямо здесь и прямо сейчас, а здоровый и созидательный мотив заниматься тем, что нравится, тем, что полезно, развивает и приносит удовольствие. Тогда и знакомства получаются не напряжёнными. Кроме того, есть темы для разговора, нет суеты, и вы, как и ваш собеседник, если захотите, сможете легко найти предлог встретиться снова.

Книжный клуб

Литературные кружки только звучат старомодно, а на самом деле уже несколько лет набирают популярность. Во всех крупных городах России можно без труда найти подходящий. Как правило, собрания проходят раз в месяц или раз в две недели — чтобы было время прочитать произведение. Книги выбирают общим голосованием. Встречи бывают при книжных магазинах или библиотеках, многие живут независимо и кочуют от площадки к площадке: проходят в парках или кафе. Просто введите в поисковую строку: «Книжный клуб + Название своего города», и туз уже у вас в рукаве.

Танцы и спорт

Не фитнес в сетевом клубе и не и групповые классы зумбы, а занятие, которое создаёт маленькое сообщество. Летом спортивные школы пустуют, дети на каникулах, а тренеры ищут себе занятие и набирают частные группы: так можно научиться прыгать на батуте, крутить сальто или подготовить себя к трюкам для сноуборда. Умения, которые не то чтобы пригодятся в жизни прямо завтра, но будут новым приключением, опытом в уютной компании незнакомцев. А там уже можно найти и соратника для похода в горы или сплава по реке, даже если ни вы, ни он никогда этого раньше не делали. А это значит что? Правильно! Ещё новые знакомства. Выбирайте интересный вам вид спорта: волейбол, вольная борьба, баскетбол, футбол… шахматы! Все они, если найти правильное место, создают микросообщества, в которых можно встретить людей самых разных характеров, любого возраста и телосложения.

Самое весёлое, что вы можете сделать — пойти на парные танцы без пары. Это даст вам уникальный повод написать на своей странице в Фейсбуке, Одноклассниках или Вконтакте «Ищу партнёра по танцам. Звоните!». И ни один даже самый пыльный ретроград не сможет кинуть в вас камень за слишком вызывающую для женщины инициативу. Клич-то по делу! Приятным бонусом, как грибы после дождя, могут полезть скромные воздыхатели, которые до сих пор искали повод с вами поговорить.

Экскурсии

Если вы прекрасно знаете свой город или вы настоящий специалист в какой-то сфере, например, архитектуре или истории, и можете на этом построить экскурсию — размещайте свои объявления и ведите. Если вы любите свой город, но знаете его на троечку — ведите иностранцев. Если вы знаете свой город совсем плохо и не знаете иностранного языка — ведитесь сами. Таких инициативных экскурсий в последнее время стало очень много, особенно в крупных городах России. Найти компанию просто: на сайтах или в группах в социальных сетях. Ключ к поиску: «бесплатные экскурсии + город + для иностранцев (опционально)». Оплачивают труд ведущего добровольные взносы. Как правило, получается весело и интересно, поэтому люди с лёгкостью и благодарностью оставляют пару сотен рублей. Знакомиться можно со всеми. С экскурсоводом легко заговорить после — уточнить что-то по теме или сказать «спасибо» и попросить рассказать о себе. Но здесь надо быть осторожным, потому что он один, а вас много, и, возможно, знакомятся с ним или с ней достаточно часто, и тут можно нарваться на схему съёма. Другое дело — экскурсанты. С ними — только импровизация.

Языковые клубы

Клубы иностранных языков искать стоит также в интернете или в социальных сетях. Проходят они с завидной регулярностью: несколько раз в неделю. Больше всего английских клубов, но на одна и та же встреча может проходить для разных языков: в одном углу болтают на французском, в другом — на испанском, а в третьем — кто-то будет учить русскому иностранцев. Встретить там можно людей со всех концов планеты: кто-то устроился в России гувернёром, кто-то работает в офисе, кто-то приехал на путешествие. Начать общаться легко, потому что все пришли именно за этим. Если вам совсем в тягость начинать разговор самому — можно присоединиться к какой-то компании, которая играет в настольную игру или уже обсуждает какую-то тему, и внести свою лепту. Как правило, через пару часов у вас уже созреет с кем-то хороший контакт, и можно будет уже совсем маленькой группой из нескольких человек переместиться куда-то ещё или договориться встретиться снова.

Самое важное, что нужно знать о знакомствах: главное не впадать в отчаяние и не искать в них самоутверждения. Романтические отношения — это прежде всего увлекательное общение между людьми. Поэтому не ищите принца, ищите интересных людей. Так вы точно не расстроитесь из-за времени, которое вы потратили на то, чтобы нарядиться для кого-то сильно разочаровывающего с сайта знакомств, и точно проведёте время с большим удовольствием и с большей пользой, чем в режиме «охотницы» на дискотеке.