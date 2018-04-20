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Что скажет муж? 41-летняя Шакира снаялась в горячей фотосессии с юным красавцем и заявила о химии между ними
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Что скажет муж? 41-летняя Шакира снаялась в горячей фотосессии с юным красавцем и заявила о химии между ними 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Мама двоих детей Шакира выглядела в два раза моложе своих лет в черном кружевном топе, напоминающем корсет, и откровенной юбке — а Малума надел джинсы и майку. В беседе с изданием Billboard уже долгое время выступающие вместе исполнители признались, что не планируют завершать сотрудничество. Более того, по словам Шакиры, с первого взгляда между ней и Малумой возникла химия — правда, профессиональная. И хотя на кадрах из фотосета дуэт не проявляет друг к другу явного физического внимания, химия видна невооруженным глазом.
— скромно добавляет в интервью Шакира. Интересно, как на слова о «химии» с молодым партнером по сцене отреагирует супруг певицы и отец ее двоих детей Жерар Пике? Известно, что ревнивый футболист запрещал Шакире даже сниматься в одних клипах с мужчинами.
В прошлом году ходили упорные слухи о расставании Шакиры и Пике, однако пара «опровергает» их регулярными совместными селфи.
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Фото:Instagram, Billboard
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