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Ким Кардашьян надела бикини и попыталась освоить серфинг
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Женщина тратит миллионы, чтобы стать карикатурой
Женщина тратит миллионы, чтобы стать карикатурой

Ким Кардашьян надела бикини и попыталась освоить серфинг 

Trendymen 41 минуту назад
Фото: Trendymen
Ким Кардяшьян порадовала поклонников очередной серией пляжных снимков — на сей раз красотка попробовала освоить серфинг.
Снимок Ким в бикини рядом с доской для серфинга за пару часов собрал почти два миллиона лайков. Девушка очень активно проводила каникулы на островах Теркс и Кайкос, компанию ей составила сестра, Кортни.
Уже в номере Ким выложила еще одно селфи, на сей раз в строгом костюме. Глубокое декольте и розовые волосы также понравились подписчикам.
Правда, некоторые фанаты обвинили Ким в бездушности — Хлои Кардашьян, которая на днях рассталась с бойфрендом, явно нуждается в психологической поддержке семьи.
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