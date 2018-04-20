Ким Кардашьян надела бикини и попыталась освоить серфинг

Ким Кардяшьян порадовала поклонников очередной серией пляжных снимков — на сей раз красотка попробовала освоить серфинг.

Снимок Ким в бикини рядом с доской для серфинга за пару часов собрал почти два миллиона лайков. Девушка очень активно проводила каникулы на островах Теркс и Кайкос, компанию ей составила сестра, Кортни.

Уже в номере Ким выложила еще одно селфи, на сей раз в строгом костюме. Глубокое декольте и розовые волосы также понравились подписчикам.