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Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
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Парень признался в любви на «Тотальном диктанте» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos
Один из участников "Тотального диктанта" приехал не за тем, чтобы проверить собственную грамотность. Он отправился туда по велению своего сердца.
Дело в том, что его возлюбленная Алена решила принять участие в эксперименте и написать диктант, как мог отказать в такой мелочи ее спутник? Сам он тоже взял бланк. В графе имя он обозначил себя как " Сержант Михаил". А в поле для текста диктанта он написал совсем не то, что предполагалось. Но организаторы пришли в восторг и решили опубликовать текст письма молодого человека:
Здравствуйте! Я приехал не ради диктанта. Сегодня я исполнил маленькую мечту моей любимой, она давно хотела принять участие в тотальном диктанте. Сейчас она старательно выводит буквы, а я любуюсь её прекрасным профилем.
— начал он.
А вот так выглядит исписанный влюбленным лист:
Соцсети
Организаторы отметили, что к сожалению, они не в праве поставить "отлично" за такую работу, но очень бы хотелось!
Женский форум
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