Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»

Один из участников "Тотального диктанта" приехал не за тем, чтобы проверить собственную грамотность. Он отправился туда по велению своего сердца.

Дело в том, что его возлюбленная Алена решила принять участие в эксперименте и написать диктант, как мог отказать в такой мелочи ее спутник? Сам он тоже взял бланк. В графе имя он обозначил себя как " Сержант Михаил". А в поле для текста диктанта он написал совсем не то, что предполагалось. Но организаторы пришли в восторг и решили опубликовать текст письма молодого человека:

Здравствуйте! Я приехал не ради диктанта. Сегодня я исполнил маленькую мечту моей любимой, она давно хотела принять участие в тотальном диктанте. Сейчас она старательно выводит буквы, а я любуюсь её прекрасным профилем.

— начал он.

А вот так выглядит исписанный влюбленным лист:

Соцсети

Организаторы отметили, что к сожалению, они не в праве поставить "отлично" за такую работу, но очень бы хотелось!