Откуда берутся необычные сексуальные фантазии

Сексуальные фантазии — это закрытая и сложнообъяснимая человеческая сторона. Здесь не работает формула: «скажи, о чем ты мечтаешь — и я скажу, кто ты». Корни фантазий лежат очень глубоко. Чтобы понять, почему появилась та или иная фантазии, необходимо тщательно разбираться в этом. Эксперты тренинг-центра «СЕКС.РФ» рассказали откуда берутся нестандартные фантазии, и что с ними делать.

Откуда они берутся?

Существуют распространенные фантазии. Они везде: в кино, в книгах, «на слуху» — в общем, сильно ими уже не удивишь. Есть и другие — авторское творчество каждого человека. Они нестандартные и могут казаться необычными или даже странными. Такие фантазии — это результат переживания сильного опыта. Это может быть как позитивное событие, так и негативное. Объяснить их довольно сложно. Разнообразие сексуальных фантазий индивидуально. Оно зависит от сексуальных предпочтений человека и его творческих способностей. Сексуальные фантазии сложно оценивать с позиции морали. Пока они находятся только в голове и не мешают вам жить, в них нет ничего страшного (кроме некоторых моментов, о них мы поговорим ниже). Другой вопрос, если вы непременно хотите воплотить это. Здесь нужно учитывать, насколько это приемлемо для партнера. И не противоречит ли нормам и закону.

Когда дело плохо

А теперь об этих «некоторых моментах». Как мы уже говорили, сексуальные фантазии по сути своейй безобидны. Но есть вещи, которые являются отклонениями. Это все то, что связано с зоофилией, некрофилией и копрофилией. Сюда же относятся сцены с ультранасилием. Если эти вещи заводят — есть серьезный повод обратиться за помощью к специалисту. Все остальное, базируемое на взаимном согласии и безопасности, с точки зрения психиатрии — норма.

Пора поговорить

Рассказать о чем-то личном или, как нам кажется, странном — непросто. Виной всему страх, что нас не поймут. С другой стороны, в отношениях важно доверять друг другу и открываться. О своих потребностях можно и нужно говорить. Иначе неосуществленные желания могут перерасти в неудовлетворенность. И как результат — в паре начнутся ссоры и недопонимание. Попробуйте объяснить партнеру, чего вам хочется. Сделайте это аккуратно, не выливайте все и сразу. Если говорить об этом трудно, то есть другие способы. Например, найдите фильм с похожей сценой и предложите партнеру посмотреть вместе. А на нужном моменте акцентируйте внимание. Если подходящих фильмов нет, подайте свою фантазию в виде рассказа, который вы услышали от подруги или где-нибудь прочитали. В общем, не бойтесь рассказывать о своих тайных желаниях. И обязательно спросите о них партнера: вдруг у него в голове тоже много интересного?