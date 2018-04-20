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Викторина: К чему готовиться на кавказской свадьбе?
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Викторина: К чему готовиться на кавказской свадьбе?
«Это Кавказ»
3 часа назад
Женский форум
Фото:
«Это Кавказ»
Можно ли горянке улыбаться на собственной свадьбе, зачем у нее просят на празднике воду и кто платит за приданное? Ответьте на вопросы викторины и получите приз от портала «Это Кавказ»
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