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Викторина: К чему готовиться на кавказской свадьбе?
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Викторина: К чему готовиться на кавказской свадьбе? 

«Это Кавказ» 3 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Можно ли горянке улыбаться на собственной свадьбе, зачем у нее просят на празднике воду и кто платит за приданное? Ответьте на вопросы викторины и получите приз от портала «Это Кавказ»
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