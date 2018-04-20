Ещё
Итальянцы усыновили 32-летнего белоруса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итальянцы усыновили 32-летнего белоруса 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
Итальянская бездетная пара усыновила 32-летнего жителя Беларуси. Как передаёт «Лентра.ру», супруги дружили с приёмным сыном более 20 лет и наконец решились узаконить отношения.
Ещё в конце 90х мальчик получил путёвку для детей-чернобыльцев на отдых в Альпы, где и познакомился с одинокой парой. В последующие годы каждое лето юноша приезжал на пару месяцев к своим новым друзьям.
Когда парню стукнуло 18, он не перестал общаться с заграничными супругами. Работая дальнобойщиком он постоянно заезжал в Северную Италию и навещал их.
Теперь, когда пара окончательно поняла, что не сможет родить собственных детей, решила усыновить любимого белоруса.
Заглавное фото: Wavebreak Media / Фотобанк Лори
Аист на крыше: последние новости
В России открыли сезон свадеб В американский семье родился 14-й сын Предвестники родов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать14
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь4
За какой секс женщины готовы платить19
Самые скандальные фото знаменитостей25
Женщины разделись во имя уродства12
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение