Итальянцы усыновили 32-летнего белоруса

Итальянская бездетная пара усыновила 32-летнего жителя Беларуси. Как передаёт «Лентра.ру», супруги дружили с приёмным сыном более 20 лет и наконец решились узаконить отношения.

Ещё в конце 90х мальчик получил путёвку для детей-чернобыльцев на отдых в Альпы, где и познакомился с одинокой парой. В последующие годы каждое лето юноша приезжал на пару месяцев к своим новым друзьям.

Когда парню стукнуло 18, он не перестал общаться с заграничными супругами. Работая дальнобойщиком он постоянно заезжал в Северную Италию и навещал их.

Теперь, когда пара окончательно поняла, что не сможет родить собственных детей, решила усыновить любимого белоруса.

Заглавное фото: Wavebreak Media / Фотобанк Лори