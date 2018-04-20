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Райан Гослинг накормил трехлетнюю дочь мороженым: фото
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Райан Гослинг накормил трехлетнюю дочь мороженым: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
Райан Гослинг и его супруга Ева Мендес редко появляются на публике. Актер в основном занят съемками, а его жена развивает собственный бизнес. Поэтому поклонникам остается лишь довольствоваться редкими совместными снимками пары, сделанными папарацци. На этот раз репортеры подкараулили Гослинга вместе с его трехлетней дочуркой Эсмеральдой, когда они выходили из кафе.
Райан Гослинг с дочкой
Райан купил ребенку огромное мороженое-рожок, а себе взял вафельный пломбир. Выйдя из кафе, актер быстро направился к своему автомобилю.
Райан Гослинг с дочкой
Напомним, Ева Мендес и Райан Гослинг воспитывают двоих дочерей: трехлетнюю Эсмеральду и полуторогодовалую Аманду. Актеры познакомились в 2011-ом, а в позапрошлом году, по слухам, обвенчались.
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