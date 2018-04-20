Беллу Хадид застали на свидании с музыкантом… и это не The Weeknd

Парочку сначала сфотографировали в торговом центре, а потом в компании друзей в районе Фэрфакс в Лос-Анджелесе. Стоит отметить, что Белла выглядела счастливой и много улыбалась.

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Для свидания Белла выбрала короткие спортивные шорты, красную футболку и массивные ботинки. Пока неизвестно, какие отношения ее связывают с Fai Khadra.

Fai родился и вырос в Дубае. Впервые о нем заговорили после выхода сингла под названием Love It. Музыканта прославили и его запутанные романтические отношения с Кендалл Дженнер (22). Папарацци много раз ловили пару вместе с января по июнь 2016-го, однако комментариев по поводу своих взаимоотношений ни Кендалл, ни Fai не давали. Дженнер предпочитает держать свою личную жизнь в тайне.

https://www.youtube.com/watch?v=EbGYs-sNCaY

А Белла Хадид была известна романом с The Weeknd, который ушел от модели к певице Селене Гомес (25), с которой быстро расстался. Недавно ходили слухи, что Белла хочет возобновить отношения с экс-бойфрендом. Но модель эти домыслы опровергла. Впрочем, и сам The Weeknd заявил, что не видит продолжения романа с Хадид.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bellu-hadid-zastali-na-svidanii-s-muzykantom-i-eto-ne-the-weeknd/