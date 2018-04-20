«Пойду обниму мужа»: Зоя Бербер ответила на слухи о разводе

Вокруг личной жизни известных людей зачастую создается множество слухов, а иногда и откровенного вранья. На днях с подобным пришлось столкнуться и актрисе Зое Бербер . Звезда с удивлением обнаружила несколько статей, повествующих о ее якобы расставании с возлюбленным, и решила развеять любые домыслы в своем Инстаграме.

Зоя рассказала подписчикам, что недавно ее возлюбленный прислал ей ссылки на статьи, в которых говорилось об их расставании, и в шутливой форме поинтересовался, почему он не курсе подобных перемен в жизни. Но вот актриса, по собственному признанию, не смогла отнестись к ситуации с той же легкостью. Зато благодаря ей Зоя смогла сделать некоторые выводы. Для себя Бербер решила впредь не работать с непрофессионалами, которые могут подслушать ее телефонные разговоры и сделать на их основе ложные сенсации. Актриса отметила, что она открыта для интервью и всю интересующую информацию можно получить непосредственно у нее самой.

Зоя еще раз заверила поклонников, что в ее семье все в порядке и каких-либо проблем не предвидится, а также призвала не верить желтым изданиям. «Счастье любит тишину. Пойду отложу телефон и обниму своего мужа и поучусь у него смеяться над казусами бытия. В конце концов, такие истории делают нас сильнее, а крепкие семьи еще крепче» Подписчики Бербер восприняли историю с юмором и посоветовали ей не переживать из-за ложных статей. По их мнению, возникновение слухов неизбежно, и с этим надо просто смириться, а не тратить нервы попусту. Поклонники пожелали Зое впредь более тщательно оберегать личную информацию.

«Вчера, читая эти новости, я почему-то не поверил» «Людям свойственно выдавать желаемое за действительное» «Еще один вывод — не выставлять всю жизнь на показ!» «Это говорит о том, что ты становишься знаменитой. А знаменитость — это не только слава, любовь поклонников и перспектива, но и страдания, боль и мучения»

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