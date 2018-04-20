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Джастин Бибер по ошибке ворвался в женскую уборную
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Джастин Бибер по ошибке ворвался в женскую уборную 

Журнал ОК! 3 часа назад
Никого из поклонников Джастина Бибера уже не удивляют его странные выходы. Зимой артист разукрасил свой дорогой автомобиль в рождественском стиле, на днях опубликовал в соцсетях фотографию Бейонсе, к которой пририсовал свое лицо. На этот раз курьезный случай с певцом произошел в ресторане быстрого питания.
Джастин Бибер
Папарацци сфотографировали, как Джастин Бибер выходит из женской уборной. Теперь поклонники задаются вопросами: неужели Бибер стесняется других парней? Или мужская была занята, и ему пришлось воспользоваться женской? Но самое главное, как отреагировали на такой визит девушки? Вот только сам Джастин сделал вид, что ничего необычного не произошло, и направился к кассе. Певец набрал целых два пакета еды и счастливый шел по улице.
Джастин Бибер
Напомним, что Джастин Бибер встречался с Селеной Гомес. Сначала их роман продлился три года (с 2011 по 2014). В октябре прошлого года артисты вновь сошлись, но спустя несколько месяцев опять разошлись.
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